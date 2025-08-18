最強老少配結婚25周年　2013年分別患舌癌與躁鬱症分居一年再復合

55歲荷李活影星Catherine Zeta-Jones和80歲的Michael Douglas，結婚邁入25周年。凱薩琳近日受訪時開玩笑表示，他倆相差25歲，當年許多人認為他們的婚姻「撐不久」，沒想到時間一晃眼過去，兩人用行動證明是真愛。



他們在2000年舉辦世界婚禮，但外界不看好這段老少戀，Catherine Zeta-Jones笑說：「我們結婚25年，這值得慶祝！他們說不會長久，但我們走到了今天。」她形容婚姻是一段「充滿愛、學習與歡笑的旅程」，並對即將到來的銀婚感到非常興奮。不過，由於她正在拍攝Netflix劇集《星期三》，兩人將到年底假期再補辦慶祝派對。

55歲荷李活影星Catherine Zeta-Jones和80歲的Michael Douglas，結婚邁入25周年。（gettyimages）

【圖輯】點圖放大看更多Catherine Zeta-Jones照片👇👇👇

+ 13

他們一路走來也曾經歷波折。2013年因Michael Douglas罹患舌癌及Catherine Zeta-Jones公開承認罹患躁鬱症而短暫分居，但最終於2014年復合，感情更為堅固。Catherine Zeta-Jones坦言：

「和同一個人每天醒來，一定會有起伏，但我們尊重彼此，也不覺得年齡差距是問題。」



除了事業與婚姻，Catherine Zeta-Jones與Michael Douglas也注重家庭生活。儘管夫妻倆合計身價超過 2.5億英鎊，但她透露一家人常帶孩子去英國平價度假勝地Butlin’s、樂高樂園，甚至去蘇格蘭、愛爾蘭與威爾斯鄉下探親，並不只追求奢華旅遊。

【相關圖輯】盤點娛樂圈知名爺孫戀 巨星被傳戀上大學生「年齡相差54歲」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

Catherine Zeta-Jones說，成為母親是她此生最大的成就之一，並笑稱自己比丈夫更容易擔心孩子的安全：「他把孩子拋到空中玩遊戲時，我只想到天花板吊扇會不會把他們砍頭！」如今，這段曾不被外界看好的婚姻，已走過四分之一世紀，Catherine Zeta-Jones與Michael Douglas用行動證明，真愛能跨越年齡差距與人生挑戰。

【相關圖輯】Netflix及Disney+8月片單 馬東石《十二使者》硬撼《星期三2》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

延伸閱讀：

「瓊瑤女郎」盛世美顏再現！唐寶雲為愛引退 驚爆離婚猝死

林千又夏威夷舉辦浪漫婚禮！史丹佛博士老公Jeon正面照曝

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】