童星出道的「他」蛻變成實力派演員　新劇演技爆發獲原型人物讚好

曾以《囧男孩》入圍金馬獎最佳新演員的潘親御近日在《我們六個》中飾演崩潰長兄「林作賢」的年少時期，在片中情緒層層堆疊、表現震撼觀眾，精彩表現讓大批網友激動留言「哭到停不下來」、「從今以後不會忘記這個名字」。



除了《我們六個》之外，潘親御還參演Netflix劇《死了一個娛樂女記者》、台灣首部活屍軍事片《閩江船事件》，短片作品也成功入選瑞士紐沙特奇幻影展（NIFFF），躍上國際舞台，在最近討論度極高、8月29日在台灣上映的熱血電影《進行曲》他也有參與演出。

潘親御精彩表現讓大批網友激動留言「哭到停不下來」、「從今以後不會忘記這個名字」。（IG@jimmy89119）

今年，潘親御與電影劇組《河鰻》一同登上柏林影展，該片也將於10月3日在台上映，2025年堪稱潘親御的角色豐收年。對於被稱做「霸屏王」，潘親御謙遜表示：

「謝謝願意給我機會的每個劇組與導演，也感謝經紀公司，只要有角色找我，我就會全力以赴，希望能被更多人看見。」



《我們六個》改編自社會案件「李月桂事件」，潘親御在劇中飾演長子林作賢，原本懷抱醫生夢，卻因父親欠債家庭崩壞，被迫扛起全家。他與馬志翔飾演的父親有多場對峙戲，潘親御形容：

「跟馬哥對戲真的很幸福，他都會使出全力跟我丟接球，吵架都吵得非常過癮！」



事實上，潘親御與馬志翔上一次合作，已是17年前的《囧男孩》，他從青澀童星到成熟演員，這次多了厚實的情感與默契，感性表示：

「那時我還是新人，這次再見到馬哥，他不只是演員，也是導演，更像家人，給我很多力量。」



與飾演母親的天心合作也充滿默契，潘親御分享「她對我的表演非常信任，會從角色出發給我情緒，私下常分享她童年的故事，真的很像我爸媽以前的樣子。」日前兩人街頭巧遇，還當街互喊「天心媽咪」和「兒子」，戲裡戲外都自然延續了母子情。

在《我們六個》有大量哭戲，對潘親御是重大挑戰，坦言「哭戲對我來說很難，當眾在片場情緒是赤裸的，需要長時間準備與投入。」他感謝劇組與演員一起的情緒營造：

「這次挑戰哭戲真的很有成就感，一切都蠻順利的。」



而《我們六個》播出後，潘親御在街上開始被觀眾認出來，更收到許多好評，起初他不太敢看網路評論，擔心反應太真實，但收到的多是鼓勵與肯定，讓他相當感動。更令他動容的是，劇中原型人物林作賢本人也主動聯繫他，對方感性表示：「有些眼神和我小時候真的很像。」他也回應：

「我覺得自己沒有辜負這個角色，這樣的肯定意義很大。」



不僅如此，在《我們六個》拍攝時，潘親御與多條真蛇共演，坦言「一開始真的很怕，原本想培養感情，但後來放棄，因為角色就應該怕牠們，我就讓自己去怕。」他強調：

「我是真的很害怕，情緒都是真的。」



《我們六個》改編自社會案件「李月桂事件」。（《我們六個》劇照）

另一場離家出走、睡紙板的戲，也讓潘親御想起中學和家人吵架後離家的夜晚，回憶道「我跑到公園又躲進板橋車站，那一晚感受到的台北，和我平常認識的不一樣。」這些真實經歷也成為他表演中的情緒根源。

歷經多部情感戲洗禮後，潘親御開始渴望挑戰更多角色邊界，他表示除了武打與同志角色，特別想演極端角色，像是《我們六個》中的小三或《小曉》中品彤的角色，說道：

「那是另一種為角色發聲的可能，也能帶來創作能量。」



