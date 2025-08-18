星二代IG曬出50歲影后級阿媽比堅尼照　讚個女識影相：非常滿意

金鐘影后賈靜雯日前帶著女兒們出國度假，其中大女兒梧桐妹事後透過IG分享一張媽媽的私房辣照，畫面曝光後，立刻引發網友討論。



透過梧桐妹分享的照片可見到，賈靜雯身穿一件紅色的比堅尼上衣，外搭的亮黃色寬袖罩衫一度被風吹到掀開，下身則是黑色褲子，整體造型充滿夏日氛圍。她還戴著一頂黃色棒球帽與黑色墨鏡，並將雙臂高舉張開，手指微微彎曲、略微仰頭，對鏡頭露出愜意的笑容，似乎很享受當下，相當自在放鬆。照片曝光後，引發熱議。

梧桐妹出賣賈靜雯辣照。（IG@angels_camera_dump）

賈靜雯曬梧桐妹合照。（IG@alyssachia）

【圖輯】點圖放大看更多賈靜雯靚相👇👇👇

+ 14

事實上，賈靜雯日前曾在社群曬出一系列旅遊近照，同時也在文中大讚梧桐妹的拍照技巧，打趣表示：「有朋友想要預約嗎？」她表示在女兒的鏡頭下，總能感到放鬆和自在，「這個攝影師我很喜歡，帶著愛拍攝，在她鏡頭底下我很放鬆耶！」對於梧桐妹的拍攝成果感到非常滿意。

【圖輯】點圖放大看更多梧桐妹靚相👇👇👇

+ 29

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】