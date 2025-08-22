Locksmiths與關智斌合唱勇氣情歌　Kenny請開鎖佬賣演唱會周邊

Locksmiths與關智斌合唱勇氣情歌｜樂隊Locksmiths開鎖佬早前推出歌曲《二十婚》，為宣傳新歌，Locksmiths開啟名為「二十婚のPERFECT MATCH」Collab企劃，繼黃又南、連詩雅、林欣彤後，來到今次企劃的最終回，終成功召喚網民期待已久的「終極大佬」關智斌（Kenny）現身，跟Locksmiths一齊jam歌，這個組合更被經理人改名叫做「智能開鎖」，十分搞笑，最後Kenny爽快答應開鎖佬擔任演唱會賣周邊商品嘅工作人員。



Kenny與樂隊Locksmiths開鎖佬（官方提供）

Kenny與樂隊Locksmiths開鎖佬（官方提供）

邀請Kenny crossover原因，開鎖佬坦白招供，「其實由出道到而家，都不停有樂迷同朋友問我哋幾時同Kenny哥哥合作！」直到今次推出《二十婚》，他們想做一個翻唱前輩的愛情歌，於是鼓起勇氣邀請Kenny合唱他親自填詞的《勇氣情歌》，跟他們的《二十婚》同樣有浪漫甜蜜的感覺，而師兄亦爽快答應！講到呢度，開鎖佬都忍不住尖叫：「我哋真係好興奮，相當榮幸！」

Kenny與樂隊Locksmiths開鎖佬（官方提供）

Kenny與樂隊Locksmiths開鎖佬（官方提供）

回想跟Kenny見面的第一印象，開鎖佬竟然集體被「顏值暴擊」，「最大感受一定係俾Kenny師兄嘅顏值震懾到！哈哈！真人真係好靚仔同有型！」雖然同公司，但見面前都緊張到震，不過Kenny十分友善，「照顧我哋後輩之餘亦都好玩得，成個拍攝過程絕無冷場，大家有講有笑。」

Kenny（官方提供）

Kenny將於九月尾舉行開演唱會，開鎖佬當然要表示支持，除了一定會入場睇show，亦有想過其他方法支持，jam歌當日竟然膽粗粗即場「見工」！「我哋問Kenny哥哥會唔會可以畀我哋擔任演唱會賣周邊商品嘅工作人員。」Kenny即爽快答應，所以九月大家睇Kenny演唱會時，很有可能會見到開鎖佬於檔口賣周邊啊！