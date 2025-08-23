許凱發律師聲明喊告　許荔莎囂張反擊！更稱被老闆于正追擊才爆料

《卿卿日常》女星許荔莎近日以前女友身分大爆陸劇男神許凱與女星趙晴上酒店，並控訴男方在交往期間劈腿，最終導致兩人分手，她以長文寫下與許凱相識、戀愛、劈腿、分手過程，文中直指許凱酒後強吻，讓許凱方面二度發聲回應，本人更親自曬出律師聲明喊告並表示已報警，但許荔莎顯然沒在怕，她火速轉發許凱律師聲明，回應「我也需要律師，求推薦」，網友看後都直呼她「有幽默感」、「看了笑到肚子痛」，甚至封她為「魔嫂」，還有人則希望她能公開更明確的證據，像是與許凱的合照。



此外，許荔莎爆料許凱出軌女星趙晴，不僅雙方當事人發聲明否認，兩人經紀公司「歡娛影視」老闆于正更親上火線，稱許荔莎造謠、污衊，甚至在與網友互動時稱她「收錢了」，讓自己也成狙擊對象。

許荔莎爆料許凱，更對他老闆于正開火。（微博 / @許荔莎）

許荔莎如今微博兩則置頂貼文「于正老師，總不能因為我談戀愛被綠被罵還要報警抓我吧？」、「于正老師，我本來想當你的夢女的，你怎麽會想抓我。我太寒心了」開嗆于正，她還曬出與內地狗仔隊「超能攝影陽陽」的對話截圖，坦言是因為于正說要報警，才逼她出手撕許凱，甚至喊話許凱，直嗆：「凱凱你是不是沒把我的情況給于正說，讓于正直接面對我是不是想害于正。」

而網友看許荔莎爆料許凱出軌，老闆于正也成風波「局中人」，被網友熱議程度不輸男主角許凱。

