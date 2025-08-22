38歲男星因嫖妓消失3年半 4月復出後瘋傳「被索償4990萬人民幣」
大陸男星李易峰因嫖妓自毀演藝事業，在螢光幕前消失3年半，直到今年4月才在泰國舉辦演唱會，先從海外活動復出，不過才重返演藝圈4個月，昨又因傳出負面消息登上微博熱搜。
「李易峰被強制執行4990萬（人民幣）」昨日登上微博熱搜，據陸媒報導，此次為民事經濟糾紛，案件具體內容未被公開，但推測可能是他2022年嫖妓，與其合作的廣告廠商、影視製作公司、投資方受影響而向他追究責任索賠的後續。
而李易峰時隔3年再登微博熱搜，昔嫖妓遭逮成劣跡藝人的事件再被提起，包括他4月在泰國開唱復出也引起網友熱議，有網友直言他是自作自受，也有人認為他有反省就好，但陸網大部份人覺得他已是劣跡藝人，很難再重返大陸演藝圈。
