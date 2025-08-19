《俠醫》｜陳豪新劇化身中醫師苦練射箭腿功　張曦雯罕有演Loser

TVB新劇《俠醫》9月1日起翡翠台強勢開播！陳豪化身中醫宗師傳人凌為民，為演活原型黃天賜教授苦練古法射箭、太極及舞動7呎白蠟杆，踢腿功驚現逆天腰力獲本尊盛讚：「肌肉協調超靈活！」張曦雯激罕顛覆專業形象，特意留長曲髮盡顯角色失敗「咧啡」感。



《俠醫》故事的開初是因為一宗「碰瓷」事件，凌為民認識了一位容易拗柴的女人—羅穎琛（張曦雯飾）（官方提供）

同樣堅守忠義的二人，惺惺相識、互相扶持，攜手實踐凌為民的「藥油濟世」夢（官方提供）

由無綫新晉監製陳萍（首部作品《妳不是她》）、攜同《回歸》編審麥世龍及《你好，我的大夫》編審黎倩儀攜手炮製的全新正氣劇集《俠醫》，主要演員有陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪、馮皓揚、郭柏妍、游嘉欣、鄭子誠等。

「重拾醫者初心，捲起家族風暴」，《俠醫》以中醫師黃天賜教授的傳奇故事為藍本，帶出滿懷仁義＋俠義精神的中藥油公司第二代掌舵人—凌為民（陳豪飾）、如何在充滿家族鬥爭、唯利是圖及爾虞我詐計算的世界中，堅守濟世為懷信念，助人為樂，以達到「治病必求治本，救人必先救心」的宗旨。

雖然參考真人真事，但《俠醫》故事的開初依然相當有趣，因為一宗「碰瓷」事件，凌為民認識了一位容易拗柴的女人—羅穎琛（張曦雯飾）；同樣堅守忠義的二人，惺惺相識、互相扶持，攜手實踐凌為民的「藥油濟世」夢。因為自身性格的缺憾、家庭及工作壓力夾擊下，羅穎琛不但動不動就拗柴，全身痛症亦是數之不盡，要靠食止痛藥「維生」；全靠遇上凌為民，才逐步走出止痛藥枷鎖……

陳豪踢腿功晒驚人腰力

由於劇中角色凌為民近乎十八般武藝，除會中醫及穴位推拿、還會耍太極、古法射箭、舞桿及舞龍，堪稱文武雙全。為了令角色更具說服力，陳豪開劇前專誠接受黃天賜教授專業訓練，學習穴位推拿、太極及古法射箭等技術！觀乎官方昨晚發布的首輪劇集宣傳片及官方劇照，陳豪劇中手持的名為白蠟杆、目測至少六至七呎長、據知重量亦至少8磅，但陳豪拿著白蠟杆動武時不但揮灑自如，更能隨意使出超強踢腿功，足證年屆54歲的他依然弗到爆。

+ 2

黃教授上堂時亦大讚陳豪學習能力高，而且身手不凡有運動底：「佢好快上手，真係有運動底子，肌肉協調好靈活，分到陰陽」、「佢學推拿都好有慧根，好多道理一點就明！」陳豪聞言即謙稱講笑謂：「我哋係專業騙子。」學嘢樣樣通的陳豪，事後接受娛樂新聞台訪問時，坦言最高難度竟然是太極而非古法射箭：「因為要『內柔外剛，似實而虛』，呢樣真係好難摸得清。」

+ 1

至於以演繹專業人士及知性女強人深入民心的張曦雯Kelly，這次將一改一貫的「專業tone」，演繹論盡、咧啡、理財能力與賺錢能力俱差的失敗地產女經紀…據知，為了突出Kelly角色「咧啡」感，監製陳萍特別要求Kelly留長曲髮，令人耳目一新。