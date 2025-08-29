俠醫劇情1-5集2025｜演員陣容+更新時間｜陳豪張曦雯聯手破局

TVB《俠醫》1-5集劇情劇透，由陳萍作為監製，麥世龍、黎倩儀為編審，由陳豪、張曦雯、劉佩玥、馬貫東、丁子朗、譚凱琪、鄭子誠、郭柏妍、游嘉欣等人領銜主演的一套以家族斗爭為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《俠醫》1-5集劇情

《俠醫》第一集 (09/01)

地產經紀羅穎琛在追債電話與自閉症姐姐穎茵的訊息中醒來，頭痛欲裂。她服下止痛藥後匆忙駕車見客，卻遭遇碰瓷黨設局，一位神秘男子凌為民出手識破騙局，並以藥油為她緩解腳踝扭傷。原來為民正與好友梁彥祖調查假藥油案，兩人當場揭發詐騙集團，更以俐落身手制伏惡徒，協助媒體曝光事件。另一方面，客戶鄧力圖試圖將置業合約轉為不道德交易，穎琛斷然拒絕因而失去生意，同事沈綺婷卻以手段成功簽約。夜晚，穎琛帶姐姐穎茵參加大坑舞火龍活動。

（TVB官方圖片）

《俠醫》第二集 (09/02)

穎茵意外走失，穎琛在焦急尋找時誤會為民對姐姐意圖不軌，情急下出手襲擊卻反跌倒，最終被為民救起。此時為民因先前打擊假藥油事件登上電視，身分隨之曝光——他實為「脈脈通」創始人，也是「任遠藥油」創辦人之子，此事引發舅父力圖一家不滿。力圖暗中以公司名義挪用三千萬用於置業，遭為民當眾揭穿其私心。另一邊，穎琛被迫接手一棟陳舊騎樓的買賣任務，竟在樓中重遇為民。為民再次為她治療腳傷，並透露自己有意收購該騎樓。而綺婷得悉為民真實身分後，暗中計劃搶奪這筆交易。

（TVB官方圖片）

《俠醫》第三集 (09/03)

穎茵走失後協助輪椅少女周靜芝，讓穎琛結識靜芝祖母陳金菊。另一邊，為民透過母親鄧淑歡的遺物，發現金菊正是騎樓業主。綺婷主動上門遊說賣樓，卻反觸怒金菊；而為民以真誠的保育理念打動對方，成功促成交易。鄧世鏗暗中設計阻撓父親力圖與綺婷的曖昧關係。同時，彥祖對綺婷一見傾心、處處示好，駕車送她途中卻與世鏗上演公路追逐，最終釀成追尾事故，兩人下車後更爆發激烈衝突。

（TVB官方圖片）

《俠醫》第四集 (09/04)

為民原計劃以六千萬元購入騎樓，卻遭銀行拒絕貸款。淑歡得知後，欲動用自己在「任遠藥廠」的股東分紅資助兒子，但為民堅持拒絕。世鏗暗中套出內情，更發現騎樓可能涉及未公開的地產重建計劃，於是決定與綺婷聯手插手這筆交易，企圖以「任遠藥廠」名義暗中收購。穎琛雖察覺有異，卻只能無奈配合。就在簽約之際，為民意外從彥祖手機中發現真相，急忙趕往阻止，途中彥祖卻突然暈倒，為民被迫先送他就醫。

（TVB官方圖片）

《俠醫》第五集 (09/05)

彥祖情況穩定，為民稍感安心。穎琛與他人慶功時，世鏗藉機灌酒。為民趕到痛斥世鏗，卻因交易已成定局難以挽回。酒醉的穎琛被世鏗載走險些受到侵犯。她事後研究合約，發現其中保留祭祀與裝飾權利的條款可以阻止交易，於是與為民聯手逼使交易告吹。穎琛不滿上司唯利是圖，憤而辭職。力圖父子計劃失敗，力圖上門向淑歡求情，為民則提出由自己接手騎樓交易。另一邊，彥祖得知綺婷買醉趕往陪伴，為民與穎琛前往尋找彥祖時，世鏗撞見穎琛並再度進行騷擾。

（TVB官方圖片）

《俠醫》演員

陳豪 飾 凌為民

（TVB官方圖片）

張曦雯 飾 羅穎琛

（TVB官方圖片）

劉佩玥 飾 沈綺婷

（TVB官方圖片）

丁子朗 飾 鄧世鏗

（TVB官方圖片）

譚凱琪 飾 羅穎茵

（TVB官方圖片）

馬貫東 飾 梁彥祖