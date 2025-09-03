《俠醫》劉佩玥角色「瞬間變臉」、勾心鬥角爭佣金　網民激讚好戲

俠醫｜由無綫新晉監製陳萍、攜同編審麥世龍及黎倩儀攜手炮製的全新正氣劇集《俠醫》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪、馮皓揚、郭柏妍、游嘉欣、鄭子誠等。劉佩玥劇中「火辣機心行政」造型，網民勁Buy：「Moon這誘惑力簡直可以開班授課！」



劉佩玥劇中「火辣機心行政」造型，網民勁Buy：「Moon這誘惑力簡直可以開班授課！」（tvb提供）

俠醫丨劉佩玥「變臉四格」晒情緒轉換絕活

8月2日晚播出的第二集《俠醫》，阿Nat（劉佩玥飾）與Rachel（張曦雯飾）之間的「佣金爭奪戰」漸趨白熱化！為了爭贏鄧力圖（鄭子誠飾）的逾3,000萬大生意，Nat不惜出賣色相，可惜臨門一腳，卻接到要與Rachel平分佣金的order，絕對唔忿氣的Nat，繼續以肉體換取上司司徒信（林溥來飾）的偏幫保住整份佣金。

食髓知味兼貪錢不知停的Nat，之後又瞄準Rachel另一筆大生意欲要分一杯羹，相當衰格！

俠醫丨Moon獲讚戲路廣：演白切黑很讚

阿Moon（劉佩玥）這次這個綠茶婊角色相當大挑戰，除了要經常擺出女性魅力爆燈的肢體語言及表情，還要應付不少「瞬間變臉」的場面，上一秒還在嫵媚地假笑，下一秒已滿眼憤怒不甘，相當好戲，難怪贏盡網民正評：「阿Moon嘅戲路真係好闊，好壞都可以演」、「想起了《幕後玩家》的Emma好心機...」、「最甜的妹下最狠啲手」、「阿Moon演白切黑很讚」。

另阿Moon除首集的Sexy Dance贏盡好評，第二集的Sexy行政Look亦同樣精彩，除了特色開胸、不少位置還有「機心see through」設計，加上一雙無敵白滑長腿，難怪網民激讚：「這誘惑力簡直可以開班授課。」

俠醫丨鄭子誠丁子朗「父子」經典互Mean金句獲讚寫實

據知阿Moon的「辣手」程度不止於此，見錢開眼的她，稍後會捲入鄧世鏗（丁子朗飾）與鄧力圖之間，根據tvb.com昨晚上載的精彩劇情率先睇，鄧氏兩子為了爭奪阿Nat，不惜你一句我一句互爆，當中不乏刻薄經典金句：鄧力圖：「食我條女……你大把選擇搶嚟做乜…你阿媽更年期好難頂架」，及鄧世鏗：「你沉落去大把手尾跟，我依家幫你埋單咋。」

獲網民留言讚貼地：「勾心鬥角，編劇毫無保留地將香港人嘅下等心理表現無遺。」據知繼昨晚與鄭子誠點到即止的床戲後，本周將播出與丁丁的激烈床戰，萬勿錯過。