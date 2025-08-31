「地獄廚神」Gordon Ramsay驚爆患癌！曬超長手術疤：這不是拉皮
英國知名主廚、外號「地獄廚神」的戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）30日在社群突然發文，公開自己罹患皮膚癌，並已接受手術切除癌細胞。
他貼出耳下清晰可見的傷疤照，感謝醫療團隊專業照護，還幽默自嘲：
這不是拉皮手術，如果是我會要求退費！
讓大批粉絲在擔憂之餘，也忍不住笑出聲。
據「每日郵報」報導，戈登罹患的是常見的「基底細胞癌」，多發生在長期曝曬的部位，例如臉部、頭頸及耳朵。
他特別提醒大眾千萬別忽視防曬的重要性，呼籲外出時要做好保護措施，這樣的溫情喊話展現出他鐵漢柔情的一面，也獲得不少網友力挺與鼓勵。
點圖放大看更多Gordon Ramsay社交平台上分享的照片：
