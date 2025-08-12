57歲資深藝人接受高強度化療揭治療情況　自封生命鬥士搏盡抗癌

台灣資深藝人沈玉琳日前確診罹患血癌，一度因多重器官功能衰竭緊急住院。11日他發表聲明，首度詳細說明從三軍總醫院轉診至台大醫院的治療過程，並表示目前接受高強度化療及標靶治療，情況相當順利。



根據沈玉琳的聲明指出，他在7月28日因身體不適被送往三軍總醫院急診，當時醫療團隊立即診斷出他罹患白血病。三總醫療團隊在黃子權醫生的帶領下，隨即為他安排基因檢測、骨髓檢測，並進行低劑量化療治療。

沈玉琳在父親節當天首度公開了家族合照，照片中他面帶笑容，並在貼文中以「生命鬥士」自許。（FB@沈玉琳）

經過初期治療後，沈玉琳於8月7日轉診至台大醫院，由血液腫瘤科權威侯信安教授接手治療。目前他正在接受高強度化療及標靶治療，沈玉琳在聲明中特別提到，治療過程相當順利，且未出現特別的副作用。

對於後續治療計畫，沈玉琳表示會全力配合侯教授的治癒計劃，並樂觀表示：「相信很快就可以帶著健康的身體跟大家見面。」值得一提的是，沈玉琳在父親節當天也首度公開了家族合照，照片中他面帶笑容，並在貼文中以「生命鬥士」自許，獲得大批網友留言打氣鼓勵。

