沈玉琳罹患血癌！好友潘若迪揭近況 他狀態「一天比一天好」
沈玉琳罹血癌，外界相當關心病情，好友潘若迪15日出席活動受訪時，被問到沈玉琳近況，也表示他「一天比一天好」。
據台灣《東森娛樂》15日報導，潘若迪要外界不用太擔心，稱沈玉琳狀況愈來愈好，向來以「老沈」稱呼沈玉琳的潘若迪表示常與對方聯繫，透露沈玉琳配合治療，目前「指數都已降下來」，飲食睡眠也都正常。
而關於探望部分，潘若迪也坦言現階段不適合，畢竟病人免疫力低時並不適合去探病，直言若影響到病人就不OK了。
此外，面對外界關心，沈玉琳於日前父親節曬出一家三口全家福，照片中雖然沈玉琳身穿病服，看來瘦了不少，不過他露出燦爛笑容，寫下「治療ing，充滿信心」，看來狀態不錯，也讓關心他的粉絲朋友放心不少，今好友潘若迪也透露他配合治療，狀態愈來愈好。
