沈玉琳罹患血癌！好友潘若迪揭近況　他狀態「一天比一天好」

沈玉琳罹血癌，外界相當關心病情，好友潘若迪15日出席活動受訪時，被問到沈玉琳近況，也表示他「一天比一天好」。



據台灣《東森娛樂》15日報導，潘若迪要外界不用太擔心，稱沈玉琳狀況愈來愈好，向來以「老沈」稱呼沈玉琳的潘若迪表示常與對方聯繫，透露沈玉琳配合治療，目前「指數都已降下來」，飲食睡眠也都正常。

沈玉琳與潘若迪為好友，每天仍常聯繫。（聯合新聞網授權使用）

而關於探望部分，潘若迪也坦言現階段不適合，畢竟病人免疫力低時並不適合去探病，直言若影響到病人就不OK了。

【圖輯】點圖放大看更多沈玉琳照片👇👇👇

+ 15

此外，面對外界關心，沈玉琳於日前父親節曬出一家三口全家福，照片中雖然沈玉琳身穿病服，看來瘦了不少，不過他露出燦爛笑容，寫下「治療ing，充滿信心」，看來狀態不錯，也讓關心他的粉絲朋友放心不少，今好友潘若迪也透露他配合治療，狀態愈來愈好。

延伸閱讀：

第一屆500甜／吳思賢壓軸500甜音樂派對 一口氣4條蛋糕沒在怕

黃子佼拚免蹲牢！今再與4被害人和解 已和30人調解成立

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】