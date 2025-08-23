《順風婦產科》朴美善中斷活動逾半年！好友證罹患乳癌正接受治療

韓國喜劇演員朴美善因健康原因全面中斷活動，至今已經七個月。今天有韓媒披露朴美善的病情，原來她年初時因身體不適去醫院檢查，結果被診斷為乳腺癌初期。幸運的是，由於早期發現，治癒的可能性很高。



58歲的朴美善演出過《順風婦產科》等經典劇集，是韓國演藝圈知名的喜劇女王。然而她今年年初突然全面暫停演藝活動，對此，經紀公司Cube娛樂僅透露藝人因為健康因素正在休息中，沒想到謠言四起，加上今年6月朴美善丈夫李奉元在MBC《Radio Star》上僅以「她正在治療與休息」回應妻子狀況，讓謠言甚囂塵上。

朴美善正和癌症病魔奮鬥。（Instagam / @misun_park15）

根據《THE FACT》報道，朴美善的近親好友證實，朴美善因為罹患乳癌正在家休養。幸好發現得早，治癒機率很高，雖然朴美善心情不免受到影響，但目前已經調整好心態，專心治療對抗病魔。

