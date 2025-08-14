《聖鬥士星矢》歌手山田信夫NoB病逝享壽61歲　抗癌8年不敵病魔

演唱日本經典動畫《聖鬥士星矢》主題曲〈天馬座幻想〉的歌手NoB（山田信夫）驚傳離世，享壽61歲。



山田信夫所屬事務所13日對外公開山田信夫離世消息，表示他於8月9日下午1點39分因腎臟癌病逝。事務所表示，山田信夫8年前確診腎臟癌，當時被宣告僅剩5年壽命，他經歷放射線與藥物治療，並憑藉對「唱歌」的熱情與堅定意志，持續奮戰至最後一刻。甚至在離世的前一天，他仍與身邊人談論新曲編曲及與粉絲相見的舞台計劃，直至最後仍是「搖滾歌手 NoB」。

日本歌手山田信夫癌逝。（官網圖片）

山田信夫1984年以「MAKE-UP」主唱身份出道，活躍於多個樂團與音樂計劃，除演唱外亦擔任詞曲創作。所演唱的〈天馬座幻想〉不僅成為全球知名的動畫名曲，他更長年為動畫與特攝作品獻聲，足跡遍佈世界各地舞台，憑著震撼人心的歌聲與表演魅力，吸引無數日本與海外粉絲。

NoB（山田信夫）訃聞全文：

NoB（山田信夫）逝世公告

2025年8月13日

本公司所屬藝人 NoB（山田信夫）已於2025年8月9日下午1時39分，在與病魔長期抗爭後，於住院的醫院中因腎臟癌安詳辭世。

昭和39年1月20日生，享年61歲。

謹此向生前給予他厚愛與支持的各位表達深切感謝，並鄭重告知此消息。

NoB 自1984年以樂團 MAKE-UP 主唱身份正式出道以來，參與過多個樂團與音樂企劃，除歌唱事業外，也擔任作詞、作曲工作。他為電視動畫《聖鬥士星矢》演唱的片頭曲〈天馬座幻想〉更是享譽全球的經典名曲。此後，他創作並演唱了許多動畫與特攝英雄作品的歌曲，並在世界各地的演唱會與活動中登台，不僅在日本，也以歌聲與舞台魅力征服了海外無數粉絲的心。

8年前，NoB 被診斷出罹患腎臟癌，歷經放射線治療與藥物治療後持續與病魔抗爭。當時雖被醫生宣告僅剩5年壽命，但他憑藉著對「唱歌」的強烈執念與堅毅意志，奮戰至最後一刻。甚至在離世的前一天，仍談論著自己創作的新曲編曲，以及與粉絲相見的舞台計劃，直至最後依然是那位「搖滾音樂人 NoB」。

葬禮已依家屬意願，僅於相關人士間低調舉行。懇請各界體諒遺屬心情，避免前往家中弔唁或進行採訪。

面向粉絲的告別會將於日後舉行，詳細資訊確定後將再行通知。

衷心感謝長年以來對 NoB 音樂活動給予全力支持的粉絲朋友，以及所有曾協助過他的相關人士。

2025年8月13日

株式会社ライフタイム／MOJOST



