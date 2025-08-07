韓娛圈三日傳三噩耗　As One李珉陳屍家中享年47歲　真正死因未明

韓國演藝圈再傳噩耗！女團As One成員李珉於5日在被發現陳屍家中，享年47歲，消息傳出震驚演藝圈。所屬經紀公司Brand New Music已向韓媒證實死訊，目前警方正在調查死因。



據韓媒《中央日報》報導，李珉的遺體是在住家被發現。Brand New Music相關人士受訪時表示：

「李珉確實已過世，目前警方正進行調查，懇請外界勿過度揣測。」



As One成員李珉5日在被發現陳屍家中。（YouTube＠KBS Kpop）

李珉（右1）近期才出演KBS 2TV《The Seasons-朴寶劍的Cantabile》。（YouTube＠KBS Kpop）

李珉（右1）積極參與演藝活動。（YouTube＠KBS Kpop）

讓外界更感震驚的是，李珉生前仍積極參與演藝活動。她近期才出演KBS 2TV《The Seasons-朴寶劍的Cantabile》，擔任文世潤和Hanhae新歌舞台的特邀歌手。今年6月，她還推出了新單曲〈Happy Birthday To You〉，同時也持續兼任音樂講師的工作。

韓國演藝圈8月才開始就接連傳出令人傷痛的消息。先是55歲演員宋英奎被發現陳屍在車內，接著又傳出58歲音樂人姜麟（Kang Rin）在上個月於飯店房間身亡，如今再傳出李珉離世，讓演藝圈籠罩在哀傷氣氛中。

