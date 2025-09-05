關智斌搞怪狂歡打造奇幻派對國度　新歌《夢不落派對》瘋狂跳唱

最近關智斌（Kenny）認真忙到癲，除了為九月二十六及二十七日於啟德體藝館舉行的《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會密鑼緊鼓綵排，近日又推出演唱會主題曲《夢不落派對》。新歌不單止是演唱會主題曲，亦是繼《永遠的彼得潘》之後的跳唱快歌，擺明要跟粉絲狂歡到底。



提到新歌概念，Kenny興奮地說：「呢個party係冇規矩嘅，小丸子可以同哥斯拉跳舞，屍新娘都可以切生日蛋糕！最正係成個MV好似去咗個奇幻國度，我同班舞蹈員一齊跳舞，仲有好多童話角色亂入，成個感覺好似細個發夢咁，乜都有可能。」

關智斌（Kenny）（公開提供）

歌曲由陳考威、SeaTravel、Chai Shing Di及Syamil聯手打造，充滿輕快舞蹈節奏，funky味濃；而林若寧的詞亦十分瘋狂，他將不同宇宙的經典角色全部拉在一起開派對，創造出最盛大最意想不到的慶典。Kenny又自爆拍MV拍到不願收工，「成個廠都係氣球同色彩繽紛嘅佈置，真係好似去咗《夢不落帝國》咁。我仲扮埋彼得潘，好似返咗去細個咁，乜都唔使怕，盡情玩就得啦。」

距離演唱會已經進入最後衝刺階段，Kenny講起排練情況就笑：「日日跳足八個鐘，對腳都唔係自己咁濟！不過為咗演唱會可以同大家一齊玩，幾辛苦都值得。」

