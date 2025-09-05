男團Hey Brother預告內地開騷 麥包446萬沽物業睇淡樓市:老婆決定

男子組合「Hey Brother」成員麥長青、黃智賢、唐文龍和李思捷今日（5/9）現身灣仔會展出席「萬希泉關羽陀飛輪腕表發布會」。

男團「Hey Brother」透露即將在內地開騷。（葉志明攝）

「Hey Brother」成員李思捷接受《香港01》訪問時透露，他們將開始為第三首新歌拍攝全新MV：「我哋成團都成8個月，而家出到第3首歌，你話犀唔犀利。」提到組台在內地火速爆紅，工作量不斷。黃賢智表示：「內地工作係有，同埋我哋將會有我哋嘅演唱會，係就嚟會發生，但日子係幾時暫時就唔講得，我只能夠講我哋已經揀緊歌嘅階段。（有冇藝人開口搭路北上搵銀？）哈哈，其實我哋係要女仔，因為我哋5個男人好Dry，有把女聲加入我哋就非常之歡迎，而我哋早近就物色緊。」

麥包最近成功出售手頭上物業。（葉志明攝）

唐文龍接著說：「其實早兩至3個月前，我哋喺內地舉行中一個見面會，現場係有3百幾人嘅粉絲朋友。」麥包又指當天撞正打風日子，人數應該不只3百多人：「因為突然打風嘅關係，我哋係即時轉場，到一個只容納2百多人嘅場地，其實我哋都有叫啲粉絲唔好嚟，連公安都叫緊張埋一份，始終打風怕有危險。點知嗰日雖然打緊風，但就陽光普照，真係天公造美。（最近成功出售手頭上物業，係咪睇淡香港經濟樓市？）其實唔關我事，層樓係我送俾佢，老婆決定唔關我事，佢自己揸主意，我主要係負責搵錢，層樓供就係我供，冇我份，哈哈。」

唐文龍聯手萬希泉推出關羽陀飛輪腕表。（葉志明攝）

