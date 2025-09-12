俠醫劇情11-15集2025｜陳豪張曦雯情路坎坷、丁子朗佈下奸計陷害

TVB《俠醫》第11-15集劇情劇透，由陳萍作為監製，麥世龍、黎倩儀為編審，由陳豪、張曦雯、劉佩玥、馬貫東、丁子朗、譚凱琪、鄭子誠、郭柏妍、游嘉欣等人領銜主演的一套以家族斗爭為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《俠醫》第11-15集劇情

《俠醫》第十一集 (09/15)

彥祖試圖偷看綺婷的病歷，但被為民當場識破。靜芝對家俊未經同意擅自宣傳她的畫作感到不滿，但當她看到畫作受到粉絲肯定後，內心深受觸動。彥祖藉由看樓的理由約綺婷見面，但再次被她拒絕。此時，脈脈通面臨紅花供應危機，而幕後黑手正是世鏗。穎琛獨自前往與世鏗會面，並在過程中發現綺婷似乎已被收買。彥祖與世鏗起衝突，隨後被陷害涉嫌傷人。為民成功解決了紅花供應問題，綺婷也向他澄清自己並未背叛他。另一邊，世鏗的母親甘雁鳳因兒子受傷而找淑歡算帳，並提出要收購淑歡手中的任遠股份。同時，穎茵努力克服對針灸的恐懼，而穎琛則因為對為民的感情感到心煩意亂。

《俠醫》第十二集 (09/16)

世鏗搶走了「脈脈通」的運動員代言人馬奕翔。穎琛一度誤會為民為了醫治綺婷而缺席飯局，但在得知他其實是為了救志雄後才才放下心來。同時，穎茵受到靜芝的「飛天餃子」畫作啟發，鼓起勇氣準備接受針灸治療，而靜芝的「飛天餃子」IP也獲得了賞識。彥祖因衝動毆打世鏗，為民為此向世鏗提出，願意為馬奕翔治療舊傷，以換取世鏗撤銷對彥祖的控告。此時，靜芝的祖母金菊突然中風，讓靜芝大受打擊，幸好有家俊在身邊安慰。最終，為民成功治癒了馬奕翔的舊患，而穎琛為他貼上的「581」藥貼意外引起了廣泛討論。最後，為民正式穿上醫師袍，開始為穎茵進行治療。

《俠醫》第十三集 (09/17)

為民穿上醫師袍，掛上醫館招牌，重新出發。穎琛在巡查藥房時因穿高跟鞋導致腳痛，為民細心為她準備新鞋，讓一旁的綺婷嫉妒。穎琛著手布置展銷活動，其後世鏗試圖利誘她跳槽，但遭到拒絕。此時，穎琛懷疑自己罹患乳癌，精神壓力極大。為民為了醫治綺婷而缺席展銷，穎琛獨自一人支撐，最終因體力不支暈倒入院。當為民得知穎琛出事，立即離開綺婷身邊趕到醫院。穎琛醒來後，向為民坦白她擔心自己罹患癌症，為民則溫柔地安慰她。然而，綺婷隨後前往醫院找穎琛理論，並憤怒地掌摑了她。為民向綺婷澄清，他一直只將她視為病人，這讓綺婷感到傷心，並揚言要讓為民後悔。

《俠醫》第十四集 (09/18)

為民雖然忙於宣傳「健絡十式」，但仍心繫穎琛。此時，穎琛懷疑自己罹患乳癌的檢查結果出爐。為民向她建議接受胸部針灸治療，但穎琛對此感到猶豫。……另一邊，靜芝的「飛天餃子」畫作獲餃子店老闆欣賞並推出聯乘。活動當日，家俊沒有出席，讓靜芝感到失落。之後她才發現，原來家俊是因為接受為民的濕疹治療而缺席，這也讓二人的誤會得以冰釋。與此同時，淑歡打算將任遠的股份轉讓給為民。世鏗指使社團人士連日騷擾醫館。騷擾期間，穎琛被人潑污水，綺婷挺身為她擋下，二人因此和解。然而，世鏗之後更挑釁為民，並出言羞辱綺婷。

《俠醫》第十五集 (09/19)

靜芝突然胸痛，但診治後卻向祖母金菊隱瞞病情，堅持繼續工作，令家俊憂心忡忡。與此同時，為民替身體不適的兒童謙仔義診，並為其母提供診療。另一邊廂，淑歡正式找律師處理，準備將任遠的股份轉讓給為民。綺婷遇上穎茵，得知她是穎琛的姐姐。謙仔父親突然大鬧醫館，指控為民的針灸導致其子癲癇發作。麗璇質疑為民的醫術，禁止穎茵繼續治療。彥祖為平息事件而用錢收買謙仔父親，過程中卻被偷拍並公開。記者圍堵醫館提出質疑，令為民聲譽及脈脈通生意大受打擊。危急關頭，綺婷聯絡穎琛，稱已約見藥油出口商老闆。

《俠醫》第6-10集劇情

《俠醫》第六集 (09/08)

為民以中醫技術為醉酒的彥祖和胃痛的綺婷調理，綺婷對他萌生好感。穎琛辭去地產工作，受為民邀請參與騎樓翻新設計，此舉讓穎琛重拾了室內設計的夢想。然而，穎琛需要同時兼顧工作與照顧姐姐穎茵，導致她身心俱疲，甚至因服用安眠藥而陷入昏睡。為民見狀前來幫忙，但在帶穎茵外出時，卻被穎茵的母親曹麗璇誤認為是誘拐犯，增添家庭矛盾……為民苦口婆心勸說穎琛戒除藥物依賴，並向她傳授養生之道。在一次交談中，為民出其不意地從背後環抱穎琛，這親密的舉動讓兩人的關係悄然升溫。

《俠醫》第七集 (09/09)

世鏗聯合媒體抹黑脈脈通，指其抄襲任遠，淑歡回答記者時無意間加劇「脈脈通」抄襲任遠輿論。為民沒有被這些流言蜚語影響，反而著手計劃推出一款新藥油 。綺婷偷聽到世鏗父子向藥房方收回佣的秘密並暗中向為民告密，為民便請細姨佩霞調查帳目。佩霞與兒子莫家俊發生衝突，並將他趕出家門 。為民及時趕到，救下了被欺凌的家俊 。佩霞向為民透露，任遠確實有不明帳目，但由於自己欠公司債務，長期受到力圖等人的剝削，因此不敢舉報 。為民之後向世鏗暗示，他已知道其私下收取 。

《俠醫》第八集 (09/10)

穎琛在整理騎樓舊物之時，不慎打碎了任遠留下的珍貴藥煲。她為此自責不已，整個晚上都在研究如何修補。為民發現後主動上前幫忙，兩人透過這次共渡難關，感情再度昇華。而為民亦在這過程中，回憶起與妹妹敏儀的童年往事……在騎樓正式入伙當天，有黑幫前來搗亂勒索，為民憑著一身好武藝將他們擊退。後來穎琛亦正式加入了脈脈通，負責新產品的包裝設計。然而，穎琛的父親因誤飲與西藥相沖的藥膳湯導致胃出血，而妹妹穎茵亦因過度驚嚇引致癲癇發作，為民果斷地以針灸技術及時穩定了穎茵的病情，化解了這場危機。

《俠醫》第九集 (09/11)

穎琛見為民以針灸為穎茵急救，對其深藏不露的中醫背景深感驚訝。另一邊廂，靜芝因殘疾應徵被拒。靜芝帶家俊到藝術展，後來又不滿藝術展將傷健人士的作品邊緣化，將自己的畫作搬到主展區以示抗議。與此同時，彥祖冒雨尋回有綺婷私照的手機，其真誠終感動綺婷。他淋雨病倒，迷糊中到了綺婷家，二人更相擁而眠。為民因不斷憶起妹妹往事，正為是否重執醫業而矛盾。此時，先前搗亂的志雄受傷求助，為民仍本著仁心救治。事後穎琛鼓勵他重開醫館，但為民依然無法擺脫過去的陰影。

《俠醫》第十集 (09/12)

脈脈通推出新產品「點點寧」和「健腱寧」。穎琛提議邀請泳手擔任產品代言人，但這個建議遭到彥祖的強烈反對 。穎琛後來才發現，原來為民的妹妹敏儀曾是泳手，這段過往在為民心中留下了難以解開的心結 。當穎琛看到為民為綺婷進行針灸治療時，感到非常不滿 。另一方面，世鏗試圖利誘綺婷竊取脈脈通的商業機密 。然而，綺婷因為一直以來都受到為民的善意對待，內心陷入了掙扎 。穎琛質問為民為何願意治療他人，卻不肯為自己的姐姐穎茵醫治 。為民解釋說，正因為他非常重視她們兩姐妹，所以不想對親近的人輕易行事，以免再次令人失望 。最終，為民被穎琛的真誠所打動，決定正視自己的心結 。

《俠醫》1-5集劇情

《俠醫》第一集 (09/01)

地產經紀羅穎琛在追債電話與自閉症姐姐穎茵的訊息中醒來，頭痛欲裂。她服下止痛藥後匆忙駕車見客，卻遭遇碰瓷黨設局，一位神秘男子凌為民出手識破騙局，並以藥油為她緩解腳踝扭傷。原來為民正與好友梁彥祖調查假藥油案，兩人當場揭發詐騙集團，更以俐落身手制伏惡徒，協助媒體曝光事件。另一方面，客戶鄧力圖試圖將置業合約轉為不道德交易，穎琛斷然拒絕因而失去生意，同事沈綺婷卻以手段成功簽約。夜晚，穎琛帶姐姐穎茵參加大坑舞火龍活動。

（TVB官方圖片）

《俠醫》第二集 (09/02)

穎茵意外走失，穎琛在焦急尋找時誤會為民對姐姐意圖不軌，情急下出手襲擊卻反跌倒，最終被為民救起。此時為民因先前打擊假藥油事件登上電視，身分隨之曝光——他實為「脈脈通」創始人，也是「任遠藥油」創辦人之子，此事引發舅父力圖一家不滿。力圖暗中以公司名義挪用三千萬用於置業，遭為民當眾揭穿其私心。另一邊，穎琛被迫接手一棟陳舊騎樓的買賣任務，竟在樓中重遇為民。為民再次為她治療腳傷，並透露自己有意收購該騎樓。而綺婷得悉為民真實身分後，暗中計劃搶奪這筆交易。

（TVB官方圖片）

《俠醫》第三集 (09/03)

穎茵走失後協助輪椅少女周靜芝，讓穎琛結識靜芝祖母陳金菊。另一邊，為民透過母親鄧淑歡的遺物，發現金菊正是騎樓業主。綺婷主動上門遊說賣樓，卻反觸怒金菊；而為民以真誠的保育理念打動對方，成功促成交易。鄧世鏗暗中設計阻撓父親力圖與綺婷的曖昧關係。同時，彥祖對綺婷一見傾心、處處示好，駕車送她途中卻與世鏗上演公路追逐，最終釀成追尾事故，兩人下車後更爆發激烈衝突。

（TVB官方圖片）

《俠醫》第四集 (09/04)

為民原計劃以六千萬元購入騎樓，卻遭銀行拒絕貸款。淑歡得知後，欲動用自己在「任遠藥廠」的股東分紅資助兒子，但為民堅持拒絕。世鏗暗中套出內情，更發現騎樓可能涉及未公開的地產重建計劃，於是決定與綺婷聯手插手這筆交易，企圖以「任遠藥廠」名義暗中收購。穎琛雖察覺有異，卻只能無奈配合。就在簽約之際，為民意外從彥祖手機中發現真相，急忙趕往阻止，途中彥祖卻突然暈倒，為民被迫先送他就醫。

（TVB官方圖片）

《俠醫》第五集 (09/05)

彥祖情況穩定，為民稍感安心。穎琛與他人慶功時，世鏗藉機灌酒。為民趕到痛斥世鏗，卻因交易已成定局難以挽回。酒醉的穎琛被世鏗載走險些受到侵犯。她事後研究合約，發現其中保留祭祀與裝飾權利的條款可以阻止交易，於是與為民聯手逼使交易告吹。穎琛不滿上司唯利是圖，憤而辭職。力圖父子計劃失敗，力圖上門向淑歡求情，為民則提出由自己接手騎樓交易。另一邊，彥祖得知綺婷買醉趕往陪伴，為民與穎琛前往尋找彥祖時，世鏗撞見穎琛並再度進行騷擾。

（TVB官方圖片）

《俠醫》演員

陳豪 飾 凌為民

（TVB官方圖片）

張曦雯 飾 羅穎琛

（TVB官方圖片）

劉佩玥 飾 沈綺婷

（TVB官方圖片）

丁子朗 飾 鄧世鏗

（TVB官方圖片）

譚凱琪 飾 羅穎茵

（TVB官方圖片）

馬貫東 飾 梁彥祖