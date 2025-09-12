女神配對計劃｜T.Max真摯告白惹哭Yuki　關嘉敏肉緊表情超搶鏡

女神配對計劃｜由林盛斌（Bob）擔任金牌媒人兼主持的《女神配對計劃 最後告白》，將於9月12日晚十點半及9月14日晚八點翡翠台播出最後兩集。9月11日播出一集T.Max真摯告白一度惹哭Yuki，先後驚動Cyrus、Kris及T.Max上前安撫。



T.Max祝福全場所有人同女神都要幸福。（TVB提供）

9月11日播出的第四集，主持人Bob根據各人所得「相處分鐘數」、公布終極7強名單（排名順序由第一至第七名）：劉啟進（Matt）、林俊其（Kris）、曾展望GM、林堡熙（Eddie）、黃家俊（Matthew）、林焌堯（Jacob）及姜卓文（細John）；其餘五位勇者海淦清（T.Max）、「醫美太子爺」陳衍丞（Kenneth）、謝家豪（Cyrus）、榮嘉爾（Jay）及胡溢文則被淘汰；五人均大方得體地接受賽果，並把握真‧最後機會向女神示好，榮嘉爾向梁敏巧（Maggie）送上別具當地特色的「護身符手鐲」；至於T.Max則邀請羅毓儀（Yuki）上前並獻上「敗者最後祝福」。

T.Max呢幕好有大將之風。（TVB提供）

T.Max：「我想同Yuki講少少嘢，我係真心好感激嚟到呢個節目同你交流過嘅每一點每一滴，無論嗰個經歷嗰刻可能幾難受都好，佢都成為咗我成長嘅一部分，我依家見到你搵到心儀嘅對象，見到你笑得咁開心，我由衷戥你感到好開心，我最後祝福所有女神要幸福…」聽時滿面感動的Yuki，亦由衷的祝福T.Max：「你唔好淨係講大家都要幸福，我都希望你都可以幸福。」二人最後還「拳頭對拳頭」送祝福、場面勁感人！T.Max及後向製作組透露：「我哋嘅友誼唔會因為我哋之間曾經發生過呢啲事，而有任何改變。」

Yuki事後崩潰爆喊，個樣好淒涼。（TVB提供）

由於自覺有負T.Max，Yuki與T.Max真情對話後，獨自坐在一角放聲爆喊、更數度激動至抖大氣，先後驚動Cyrus、Kris及T.Max上前安撫，壓軸上前慰問的T.Max，全程靜靜的坐在一旁、守候著哭成淚人的Yuki，與當初在Camping心急追問Yuki為咩事喊判若兩人；T.Max及後向製作組坦言心痛Yuki：「我知道佢節目出街之後承受緊好多嘢，不過佢成日都唔講…」

關嘉敏其實係「人肉表情包」嚟，佢天生係一個表情包。（TVB提供）

另一點值得留意的是，已鐵定成為《女神》「搞笑擔當」的關嘉敏（Carman），在公布賽果期間，釋放了連串「天崩地裂」肉緊表情包，唔講仲以為即將有咩大事發生，但其實事實就係因為細John到最後一刻才以第7名躋身7強，令Carman全程肉緊至血壓幾乎over200，真係服鬼咗佢！