女神配對計劃｜曾展望與葉蒨文「世紀之吻」　Sophie親近令GM害羞

女神配對計劃｜由林盛斌（Bob）擔任金牌媒人兼主持的《女神配對計劃最後告白》圓滿結束！五位女神及求愛勇者們，9月14日晚與幕後工作人員齊齊食住飯睇大結局，期間五位女神輪流大哭，不但為自己的配對感觸落淚，亦為其他四位女神的配對結果情緒極盡波動；當大家齊齊見證葉蒨文（Sophie）與曾展望GM的「甜蜜世紀配對」時，全場更陷入「狂喜之巔」，氣氛既感人又熱鬧。慶功宴現場GM連續親吻Sophie，網民大讚是新婚現場。



GM與Sophie甜蜜配對。（官方提供）

5位女神中的3位女神葉蒨文（Sophie）、梁敏巧（Maggie）及羅毓儀（Yuki）成功與心儀求愛勇者曾展望GM、劉啟進（Matt）及林俊其（Kris）配對成真正CP，當中GM向著Sophie連講三次「我愛你」，以及最後來個抱頭式的霸道總裁式「世紀之吻」，再加Sophie興奮到忘形的「開心揼地尖叫」，更成為9月14日一整晚熱話，不少網民大讚GM愛得真摯、勇敢又霸氣，並直指二人的「配對」已直接昇華至求婚甚至結婚現場。而tvb.com的「霸氣世紀之吻」精華節錄，亦於短短一晚已吸獲過萬Likes及衝破200萬views，成績斐然！

GM與Sophie甜蜜配對。（官方提供）

該段精華片段，除了有GM與Sophie的「霸氣世紀之吻」回顧，原來還暗藏彩蛋！原來Sophie與GM配對成功後，主動提議GM玩「同心鎖」，為這次難忘的浪漫配對旅程留下美好回憶：「呢幾個月我哋都經歷咗好多嘢，我好想同你寫低......我哋嘅感想，跟住喺度留低一個回憶。」Sophie選擇寫下的，是她在第一天海選時說過的霸氣Bite：「我唔需要嗰5秒」，至於GM寫下的則是一生不變愛的承諾：「你係第一個，（亦係）最後一個我會想用盡全力保護嘅人。」

GM與Sophie甜蜜配對。（官方提供）

女神配對計劃｜網民讚GM是張家輝2.0

網民除了瘋狂派likes，亦紛紛留言表示感動及祝福：「Sophie一秒就轉身、GM由頭到尾眼神從來冇離開Sophie，呃唔到人」、「我愛你，一個男人肯响屏幕前對住幾百萬人講，其實係押上自己响娛樂圈嘅前途」、「真係好癲，好似求婚咁」、「真係sweet到爆喊爆」、「見到這一pair，突然間諗起張家輝和關詠荷，GM係張家輝2.0」、「真係好睇，好甜，就係想睇佢2個，好登對」、「我係電視機前都嗌咗出嚟，連我五歲仔都話So sweet」、「GM好Man 呀！好震撼嘅威力，殺死人呀！」更令人驚艷的是，來自18個城市的GS粉絲，為GM及Sophie準備了一個「官宣應援」，由9月15日開始於旺角投放，直至9月21日。應援官宣內容：「愛不僅是剎那間的心動，更是長久凝視彼此靈魂後的選擇，恭喜GM和Sophie，選擇在對方眼中安放自己的世界。」

同心鎖畫面（官方提供）

說回慶功宴現場，3對成功配對的CP，以不同形式進行「愛的官宣」！GM與Sophie應全場要求即場還原世紀之吻，原本GM有點害羞、不斷採取拖字訣，但最後敵不過全場起哄，「十秒！十秒！」，GM最終把心一橫捉實Sophie雙臂，二人開始在熱鬧的十秒倒數聲音下錫錫；但搞笑的是，當倒數至三時，Sophie突然向後縮兼怕醜地雙掩面，獲監製起哄大叫：「要重頭嚟過！」GM聞言搞笑崩潰大叫：「夠喇！」可惜還是遭監製再三要求redo，最終GM搞笑向監製下戰書：「你再講我錫你呀！」場面混亂又搞笑。最終幾經「喧鬧」，GM再度主動捉實Sophie手臂並溫柔地吻向Sophie額頭，並於極短時間內連錫4吓，此時頑皮的監製又起哄：「錫埋塊面啦！」GM亦「順攤」地連錫Sophie面珠仔4吓，如此甜到漏，難怪不少網民大讚是新婚現場。

Sophie同GM配對成功後，接受娛樂新聞台訪問時依然好緊張。（官方提供）

女神配對計劃｜GM緊張到要飲水定驚

Sophie這個霸氣錫面珠都搞到GM都飲水冷靜，好誇張。（官方提供）

話明「新婚現場」，結完婚禮成當然有下場，事緣眾人睇完大結局，再前往After Party慶功，席間Sophie GM再度大晒花槍！事緣眾人直播期間，又再起哄大叫GM Sophie錫錫，被起哄之聲吸引入鏡的Sophie，隨即搞笑地大叫：「GM，過嚟！」之後再搞笑地「霸氣捧」GM面，並「強行」吻向GM面珠，結果成功引發全場起哄，受寵若驚的GM更要「飲水定驚」，相當好笑。之後，二人又徇眾要求合唱GM海選時的面試歌曲《情非得已》；期間二人遭起哄拖手，結果因為GM太害羞，最後又是要Sophie主動伸出玉手讓GM拖。

唱歌牽手又要Sophie主動先，GM有沒有這麼怕醜呀。（官方提供）

女神配對計劃｜Sophie親揭拍真人騷最大關鍵

Sophie與GM謝票。（官方提供）

Sophie接受娛樂新聞台訪問，被問到為何在「最後告白」中「一秒轉身」鎖定GM，她笑言：「因為由開始到依家都考慮咗好耐啦嘛，咁我覺得我個人就係：『係就係，唔係就唔係！』決定咗就做囉！」GM則坦言未被揀中一刻，心情都依然忐忑：「我都冇乜心情睇佢哋（其他求愛勇者），我都囉囉攣…其實（我）都唔係講咗好多（嘢），因為我（當時）好亂。」Sophie：「其實頭先有all in嘅感覺。」另Sophie及GM還透過tvb.com甜蜜謝票，Sophie：「我一開始知道要做真人騷呢，我就已經想送呢份禮物畀你哋啦。就係『真』！的確有啲戀綜係有劇本嘅，咁我覺得自己作為一個Artist，送畀觀眾嘅嘢就係真實感。所以全程我都堅持係......真實咁去感受，將自己成個人揼曬落嚟嘅，我希望你哋（觀眾）會鍾意我送畀你哋嘅呢份禮物，多謝你哋一路支持！」