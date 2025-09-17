盲盒鐵路遊｜陳懿德自爆3年前韌帶曾受傷　馬貫東談家人不禁落淚

盲盒鐵路遊｜無綫全新旅遊節目《盲盒鐵路遊》，由丁子朗、馬貫東、陳懿德、林秀怡、鄭衍峰、王嘉慧輪流以組合形式主持，一共十集，逢周一至周五晚10點半翡翠台播映。今集製作組臨時改變行程，安排丁子朗、馬貫東、陳懿德山海關站下車，途中三人還挑戰了索道滑水，最後三人在酒吧談心大談家人的鼓勵。



9月16日晚播出的第二集，丁子朗（丁丁）、馬貫東、陳懿德（德德）繼上集北京站後，本集原本抽中哈爾濱，豈料製作組臨時改變行程，安排三人於有「天下第一關」之稱的山海關站下車，三位主持除了品嚐當地特色美食—渾鍋，還到了打卡勝地—阿那亞黃金海岸上的「孤獨圖書館」朝聖，體驗在美景之下冥想放空兼飽覽無敵海景睇書的寫意。

盲盒鐵路遊｜德德挑戰成功後乘機要求加人工

另外三人還挑戰了阿那亞北岸的刺激運動—索道滑水。馬貫東雖然甚少水上運動經驗、但仍能馬上保持平衡站穩陣腳，有體育底果然唔同啲；至於自封「將軍澳代表」的丁丁，同一落水即能站穩陣腳，丁丁更意氣風發謂：「一落水嗰下，感覺返晒嚟。」德德則透露由於三年前膝頭韌帶曾受傷，故已很久沒有做過劇烈運動，故感到十分緊張、更一度落淚；馬貫東見狀即勁緊張德德，並馬上暖男上身安慰德德：「你唔好喊啦，你做咩喊呀？」並與丁丁齊齊大嗌：「陳懿德！」場面溫馨。德德最終成功挑戰極限，於第三次嘗試時成功企穩。德德事後表示好感動，並爆笑要求謂：「我可唔可以加人工啊？」

馬貫東首次下水即能站穩。

丁丁搞笑自稱「將軍澳代表」兼有索道滑水經驗人士。

同樣一落水就能站穩。

德德自爆：三年前左右我整親膝頭哥韌帶，我就冇做過劇烈運動。

德德最終挑戰自己，第三次嘗試就成功企穩。

德德爆喊表情包：我可唔可以加人工啊？

9月16日晚一集，三人還在酒吧談心，當中入行已有19年的東東，坦言在最辛苦的日子，全靠媽媽及家姐默默支持，他談及家人的愛錫時更忍不住流下男兒淚：「我阿媽講得最多就係：『點啊？夠唔夠錢使？』，至於東東家姐說得最多的則是：「媽咪擔心你呀，你message佢多啲。」馬貫東續指：「係心悒嘅，我都好想盡我嘅努力去畀屋企人睇到（我嘅）成就。」

9月17日播出的第三集，三人將去到瀋陽站，並到了出名熱鬧的小河沿早市掃街，品嚐東北大飯包、鐵板雞架、驢打滾等小食；期間東東以普通話與市場姐姐溝通，德德聞言即笑爆肚：「原來有人可以動搖到黎諾懿港普之父嘅地位。」之後丁丁和東東更玉帛相見體驗東北洗浴，丁丁浸浴時大晒靚肌肉，相反東東則包毛巾包到上心口，二人的強烈對比相當爆笑。想睇更多三位玩爆瀋陽的精彩畫面，記得鎖定9月17日晚播出的《盲盒鐵路遊》！

第三集精彩預告，三人去到瀋陽，率先去到小河沿早市掃街，品嚐東北大飯包、鐵板雞架、驢打滾等小食

途中馬貫東以普通話與市場的姐姐溝通，令德德笑爆肚

之後丁丁、馬貫東玉帛相見體驗東北洗浴