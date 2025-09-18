Lisa@BLACKPINK遭「極巨化Labubu突襲」罕露厭惡表情　真身是她

2025年第77屆艾美獎於早前揭曉，星光大道上眾星雲集，其中最受矚目的焦點之一就是韓團BLACKPINK成員Lisa。



她當日穿上Lever Couture粉紅色層疊緞帶「戰服」獻出處女秀，露出酥胸與蜜大腿驚豔紅毯。

艾美獎星光大道上最受矚目的焦點之一就是BLACKPINK成員LISA。（GettyImages）

艾美獎星光大道上最受矚目的焦點之一就是BLACKPINK成員LISA。（GettyImages）

艾美獎星光大道上最受矚目的焦點之一就是BLACKPINK成員LISA。（GettyImages）

她因為喜歡拉布布（Labubu）掀起全球拉布布熱潮，艾美獎現場驚見真人版拉布布。

《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul's Drag Race）第17季參賽者Joella變裝登場，Lisa看到不驚也嚇一跳，罕見露出厭惡表情。

也有不少網友痛批變裝讓整個艾美獎格調變低。

Joella化身巨型Labubu，LISA看到罕見露出厭惡表情。（IG@thejoelladynasty）

點圖放大看更多Joella的照片：

+ 6

Lisa今年首度挑戰電視劇演出，在HBO熱門影集《白蓮花大飯店》（The White Lotus）中詮釋酒店員工，憑藉自然細膩的演技獲得外界一致好評。

LISA是Labubu的忠實粉絲。（IG@lalalalisa_m）

LISA是Labubu的忠實粉絲。（IG@lalalalisa_m）

LISA是Labubu的忠實粉絲。（IG@lalalalisa_m）

點圖放大看更多Lisa的照片：

+ 12

延伸閱讀：

蘇晏霈「好運來」老公偷吃鬧「姊妹丼」 女星親揭小三秘辛

凱特溫絲蕾驚爆被霸凌！被笑是「贅肉妹」塞進櫃子 親吐心酸

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】