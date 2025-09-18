解風東京2｜杜如風遭店員暴擊「細細個睇你」60蚊搶鼎爺樣火機套

解風東京2｜TVB Plus《解風東京2》9月19日迎來收官之戰！杜如風繼續發揮食玩買本色，獨闖每日限量5碗的4,950日圓網紅天婦羅丼，揭秘便利店與聯乘時裝店「連Cap帽都雪過先賣」，更在貨倉市集淘到58港元神似鼎爺的打火機套。最終回竟遭遇人生滑鐵盧——銀座高級餐廳店員Jeff一句「我細細個睇你節目」，讓Helen汗顏！



Jeff自言細細個就睇Helen的節目。（官方提供）

每日限定只賣5碗的雜錦天婦羅丼。（官方提供）

「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen）為TVB Plus（82台）主持王牌旅遊節目《解風東京2》，9月18日起播映最後兩集。

9月18日杜如風（Helen）繼續食玩買本色，第一站來到中央區推介一間人氣網紅丼飯店，全店只有9個座位，獨沽一味賣半熟天婦羅。其中一款限定雜錦天婦羅丼，有齊黑毛和牛、國產鰻魚、中拖羅及時蔬做材料，每碗4,950日圓（約273港元），每日限賣5碗，售完即止。Helen試食後讚口不絕說︰「做到外熟內生，除了樣樣都係高級食物，仲好運用到食材優點，知道邊啲要生、邊啲要熟。間店用兩個炸爐，配合不同溫度嘅食材。」

+ 2

之後行程介紹一間便利店聯乘時裝店，出售各樣款式的衣物，最特別是店內的衫會放在雪糕櫃、Cap帽放凍飲櫃。Helen戴上從凍飲櫃取出的Cap帽猛叫舒服，她笑說︰「呢度乜都可以雪。該店同時推動環保，其中一款鞋用廢膠切碎再壓成，特點是該款鞋如砌模型般用6種部件拼成，壞一部份換一部份。接住Helen由市區坐個多小時車，參觀由貨倉改裝成的市集，內裏貨品應有盡有。Helen發現一款打火機套的公仔樣貌，跟鼎爺李家鼎相似度達百份百，搞到她忍不住話︰「咁一定要買個畀鼎爺做手信，仲要只係賣1,100日圓（約58港元）。」

+ 5

9月19日來到《解風2》最後一集，可惜Helen仍要「衰收尾」。她被安排到銀座一間高級餐廳，歎一款性價比超強；只售2,400日圓（約132港元）的黑毛和牛午市套餐，她食後大讚︰「油花分布平均，油香撲鼻，仲要係用越光米。」接住導演再讓她試食另一款A5黑毛和牛套餐；共10道菜賣21,000日圓（約1,155港元），由一名諳廣東話的馬來西亞籍店員Jeff接待。Jeff為Helen燒肉時，竟爆出驚人秘密表示︰「我細個有睇你節目……」起先Helen仍不接受事實死撐說︰「你講你啲細路呀。」Jeff一再強調「係我細路仔嗰陣」時，令一向不怕醜的Helen亦瞬間汗顏。