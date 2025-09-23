伍詠薇拍片展示好皮膚靚身材　自爆凍齡秘訣擺好心態堅持做這些事

伍詠薇（伍姑娘）日前她到葵涌拍攝代言產品宣傳片及硬照，為了縮短團隊的拍攝時間，伍姑娘連踩十小時工作，不少鏡頭更一take過完成，表現專業：「我哋呢啲前輩級，拍劇、拍戲踩十個鐘係起碼嘅，所以冇問題，哈哈。」



多年來，伍姑娘無論外貌還是身型都保持最佳狀態，她直言最重要是心態：「我諗每個人都會話，要飲食均衡、健康，但係我覺得出發點係心態，你嘅態度要有喺度，係正嘅，先會去做。好似今日嚟拍廣告，你開心，呢十個鐘就好快過。」既可以開懷大笑又可以高貴，同時又懂得享受人生，問伍姑娘可認為自己是人生勝利組？她笑謂：「如果話失敗，我唔覺得係Loser，但係我又唔覺得自己係Winner，喺中間我覺得自己係享受嘅，有時輸下又好開心，有時贏吓又唔好太盡，我永遠會留啲空間畀自己，上得太高，我怕自己翻唔到轉頭，我真係咁嘅人嚟。」

伍姑娘坦言自己亦有鑽牛角尖的時候：「我都會放負㗎，咁我會選擇喺屋企打個坐，去呼吸。我成日都講，個天安排咗好多功課，每個人都有功課做，我都有功課做緊，唔使死嘅，船到橋頭自然直，加油，諗吓辦法。」

至於近年愈多愈多人選購營養補充品，伍姑娘說：「我細個嗰陣乜都唔理，青春燃燒緊嘛，到30歲開始，我先接觸營養補充品。好多人以為食少一粒唔緊要，其實係緊要㗎，要堅持！洗面刷牙日日都要做，你會唔會覺得今日唔洗面刷牙？唔會㗎嘛，例如你唔夠瞓，搞到自己狀態唔好，你係對付緊你自己，所以食返啲補充品幫自己，身體會多謝你。」她指現時有很多選擇，自己會從成份着手，精挑細選，其中馬百良六寶靈芝令她更有活力：「我真係有食㗎，皮膚同心情都愈嚟愈好！」

入行多年的伍姑娘，還有甚麼目標？她指每個階段有不同嘗試：「我好享受做啲同自己性格唔同嘅人，我有時間就去睇戲、睇書，出街嗰陣望吓人，喺人哋度『偷嘢』，拍戲嗰陣隨時攞嚟用。」YT大哥（周殷廷）、Tyson Yoshi、陳蕾、Gin Lee、張敬軒及Dear Jane等都是她平日有留意的：「我好多元化㗎，咩歌都會聽，仲有伍詠薇囉！雖然我冇Gin Lee咁勁，但係我有我風格，其實我都幾鍾意唱歌。幾年前已經有人邀請我搞Mini Concert，我覺得需要一個時機，同埋主題好緊要，我為咩搞呢個音樂會呢？我會思考吓，但係又唔好思考太耐，再等就89歲啦，我都想可以快啲發生。」

除了堅持服用營養補充品，伍姑娘同樣緊持工作與休息要平衡，她習慣一輪工作過後，便安排自己去旅行小休充電：「好似啲小販咁，賣完嘢都要入貨，所以我都要去攞啲靚貨返嚟，我唔係嗰啲做十年嘢再唞十年嘅人，呢個世界隨時唔知發生咩事，我要活在當下。」她坦言每個人都希望健康地長壽，但最重要的享受每個時刻：「幾長壽就交畀佢（上天）。我活到中女呢個年紀，你畀我回望，我覺得係笑嘅。你試吓擰轉面望，你畀自己係咩反應，你就知道過去嘅生活帶畀你乜嘢，我希望每日睇返都係笑嘅。所以，最後一個分享就係，我哋好簡單，就係人唔使好複雜，每日做啲微笑嘅行動，好嗎？」