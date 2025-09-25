聲秀｜蘇永康大讚蕭凱恩唱功　Eric Kwok點贊張津銘有個人風格

聲秀｜結合無線三大經典歌唱比賽《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》的歌唱大賽《聲秀》，逢周日晚8點翡翠台播映，節目由陳懿德主持。16位成功晉級學員，由「低分區」自選「高分區」學員，進行新一輪「一對一生死對決」。今集搶焦位落在兩大死亡（熱門）組合對決，分別是泳兒組的柯雨霏Ophelia以甜美聲線和細膩情感演繹《至少做一件離譜的事》，VS張津銘女歌男唱挑戰《蜚蜚》。



今集Ophelia以甜美的聲線和細膩的情感演繹《至少做一件離譜的事》（官方提供）

上集「一對一對決」上半場，觀眾便看得相當「肉緊」；每場對決，誰勝誰負引來網民大肆爭辯，學員們都各有支持者！而經五位評審舒文、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、雷有輝（Patrick Lui）及周錫漢投票，上半場進級的有林潔心Bibi、甄敏芳Jenny、司徒泆Haru、陳卓怡Hoonry、進入危險區的則有大熱門馮熙燮Ryan，以及胡港豐Andrew、周智敏Emily、徐惠晴Vanessa。

至於今集「一對一對決」下半場，演唱歌曲同樣是學員們從網民投選的「我最喜愛廣東歌」中挑選出來；而今集出場的餘下8位學員是（排名不分先後）：陸卓謙Jeffrey、穎喬Ziva、柯雨霏Ophelia、張津銘、冼奕瑜Jasmine、布子殷（布子）、蕭凱恩Michelle、鬍子貝Matt；演唱歌單則為《燕尾蝶》、《酷愛》、《至少做一件離譜的事》、《蜚蜚》、《夏日傾情》、《神愛世人》、《願》、《沙龍》。本輪評分準則是五位評審從兩名Battle學員二揀一，獲得較多燈數的學員直接進級，另一位則跌入危險區。本回合上下兩輪加起來共有8位學員會跌入危險區，最終4名學員會被淘汰。

+ 3

柯雨霏甜美演繹 張津銘失誤仍獲肯定

今集搶焦位落在兩大死亡（熱門）組合對決，分別是泳兒組的柯雨霏Ophelia以甜美聲線和細膩情感演繹《至少做一件離譜的事》，VS張津銘女歌男唱挑戰《蜚蜚》。舒文贊Ophelia：「我鐘意你鋪排呢件事，你有自己把聲唱呢 只歌。」至於被視為歌唱技巧滿分的張津銘，臨唱發揮時驚現失誤，他事後亦自責是次比賽表現比平時任何一次彩排還要差。但幸好「爛船都有三分釘」、憑著對歌曲的投入、真摯演繹以及勇於一再突破自己，張津銘先獲得導師Hubert肯定：「我都開心見到津銘有不斷咁突破，其實佢中間曾經想轉歌，但佢有勇於挑戰自己、離開安舒區嘅勇氣。」Eric Kwok點贊張津銘有個人風格：「聽完你唱歌，我覺得我識咗津銘個人多少少。」

由於二人表現各有千秋，評審們坦言難抉擇，雷有輝（Patrick Lui）：「優點缺點不相伯仲，兩個都有好好嘅聲線同埋技巧。」舒文：「兩個都系唱得之人。」到底最後失準張津銘、會否與另一魔王級選手Ryan齊齊跌入危險區，還是失準都能勝出咁Dramatic？！本回對決另一焦點，是Ophelia與津銘私下感情相當要好，陳懿德爆料指Ophelia彩排時，津銘會特意拿著幾部電話幫她拍片，Ophelia則會教津銘廣東話咬字，Ophelia亦坦言沒有當津銘是對手，足證學員間感情團結要好：「我哋一定會有好嘅表現，我冇當佢系對手，純粹系我哋一齊出場咁樣。」

+ 3

Matt被取笑「Poker Face」 譚耀文讚Michelle：無懈可擊

今集另一高水平對決，是來自譚耀文組的蕭凱恩Michelle及蘇永康組的鬍子貝Matt，兩人同樣擁有聲樂底子之餘、還同時坐擁一把靚聲。Matt這次選唱《沙龍》，展現了驚人的高音準確度及爆炸力，聽到評審陳奐仁（Hanjin）「舉手投降」；至於Matt的淡定台風，則令隔離組導師劉浩龍忍不住幽默點評：「好適合玩Poker」。Michelle則選擇自彈自唱《願》，以超闊音域及靚聲唱出了極強的感染力，蘇永康大讚Michelle的功力、是能超越語言的界限感動別人：「單從佢聲音已感受到佢喜怒哀樂。」Michelle導師譚耀文聽畢即眼濕濕謂：「Michelle每分每秒都向前進步嘅人，你今晚表現無懈可擊。」

兩位強者精彩的對壘，獲評審一致高度評價，周錫漢：「兩位表現好震撼。」還大讚Michelle：「你要自彈自唱難度非常之高，呢個arrangement完全display到你個vocal range，超級闊！系full Range。」至於Matt，周漢錫笑言他似戰士：「呢個mentality系非常之好。」雷有輝：「Matt當然系無懈可擊，啲高音好準、好有爆發力。」

+ 4

想知道這場一對一對決誰勝誰負？敬請鎖定本周日晚播出的《聲秀》！