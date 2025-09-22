聲秀丨陳卓怡跳唱《未知》勝魔王馮熙燮　林潔心獨特聲線贏周智敏

《聲秀》是結合了無綫三大經典歌唱比賽《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》的歌唱大賽，逢周日晚8點翡翠台播映，節目由陳懿德主持。陳卓怡Hoonry挑戰魔王馮熙燮Ryan最終三燈險勝，林潔心Bibi特色聲線擊敗周智敏Emily，贏《16號愛人》監製的舒文讚歎，下集危險區揭曉將淘汰4人。



陳卓怡Hoonry 挑戰「魔王級對手」蘇永康組的馮熙燮Ryan，現場以一身黑色透視上衣配紅色下擺牛仔褲造型亮相，帶來跳唱歌曲《未知》。（tvb提供）

聲秀丨Hoonry私下笑稱Ryan做「媽咪」？！

今集焦點落在泳兒組的「最勇敢挑戰者」陳卓怡Hoonry身上，今輪比賽Hoonry選擇挑戰蘇永康組的「魔王級對手」馮熙燮Ryan，Hoonry：「我揀咗一個我心入邊好強勁嘅對手，可以更加push到自己去攞一個最尖嘅嘢去打囉。」選唱《未知》的Hoonry，以黑色透視上衣配襯黑紅下擺牛仔褲又唱又跳，活力十足兼表情多多、舞台魅力爆燈，就連評審陳奐仁（Hanjin）亦被吸引至忍不住跟著節奏打拍子！至於Ryan則向難度挑戰演唱《用背脊唱情歌》。這場對壘壘另一特別之處，是Hoonry私下會以「媽咪」稱呼Ryan，皆因對方「係個好warm嘅人」。

+ 2

聲秀丨陳卓怡活力跳唱《未知》擊敗「魔王級對手」馮熙燮！

對於Hoonry敢於挑戰「魔王級」Ryan，泳兒讚不絕口：「好欣賞Hoonry嘅guts」、「佢喺台上面係一種無懼，要佢去試咩就試出嚟畀你。」舒文則大讚兩個都唱得好，並坦言：「點撳都有啲內疚。」並特別點讚Ryan：「係一個幾大膽嘅嘗試，再多啲用情緒出發都得。我係對 Ryan呢把聲音好期望，睇佢點樣再發展。」四位評審畀分後，Hoonry與Ryan各得兩燈打成平手，掌握最後關鍵的郭偉亮（Eric Kwok），選擇將燈給予Hoorny，並以感性bite大讚Hoonry有膽色：「我覺得個天會回報有膽色嘅人，因為『夠薑』喺我哋呢個世界愈嚟愈少。」最後Hoonry以三盞燈力壓Ryan，Ryan意外跌入危險區。

+ 7

聲秀丨林潔心獨特聲線唱《16號愛人》擊敗熱門選手周智敏

同樣感情要好的對戰學員，還有劉浩龍（師兄）組的林潔心Bibi，及胡鴻鈞（Hubert）組的周智敏Emily。Bibi綵排期間透露選唱《16號愛人》其實對她來說有著特別意義：「入到呢個比賽先知道（自己）好差，我想要做好啲，令師兄有工返！」（目前師兄組只剩下Bibi一位學員）Bibi正式表演時，以特色聲線高音演繹《16號愛人》，表現亮眼，獲歌曲監製舒文大讚聲線有個人特色：「你把聲幾有Character。」雷有輝（Patrick Lui）：「聲線吸引咗我，廣東話味道變咗少少英文嘅感覺，反而令到嗰個廣東歌昇華咗。」至於重新演繹《電燈膽》的Emily，則獲導師Hubert大讚：「Emily今日嘅演出係咁耐以來最好嘅一次！」最後Bibi以3比2勝出、Emily則跌入危險區。

+ 6

聲秀丨劉浩龍驚爆有「腳趾驚恐症」

這場VS還意外派了一小撮花生。事源Bibi被師兄要求全白造型上陣，師兄並要求Bibi傳相讓他看看白色手指甲，豈料Bibi卻搞笑地發了一張塗白了的腳趾甲相給師兄，劉浩龍憶述當時情況時依然忍不住高呼：「但係你阿Sir最憎腳趾架！」Eric Kwok見狀即「踩多腳」搞笑：「你應該真係好錫Bibi，因為你忍受唔到著呢種（露趾）鞋嘅女人！」

本集共有4位學員跌入危險區，分別為馮熙燮Ryan、胡港豐Andrew、周智敏Emily及徐惠晴Vanessa。下集將有餘下的4組進行對決，最終共會淘汰4名學員。想知最後哪位學員有得留低，敬請鎖定9月28日晚播出的《聲秀》！