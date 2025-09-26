G-DRAGON大阪演唱會2025｜門票攻略＋購票連結＋座位表

G-DRAGON演唱會2025大阪｜K-POP天團BIGBANG隊長G-DRAGON（GD）的2025世界巡迴演唱會「Übermensch」將於2025年10月20日至21日在大阪京瓷巨蛋舉行，一連兩天為大家帶來精彩的演出！門票會在Klook開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



G-DRAGON演唱會2025大阪😍搶飛攻略

K-POP天團BIGBANG隊長G-DRAGON（GD）的2025世界巡迴演唱會「Übermensch」（IG@xxxibgdrgn）

G-DRAGON演唱會2025大阪｜詳情

演唱會日期：2025年10月20日至21日

演唱會地點：大阪京瓷巨蛋

公開發售平台 ：Klook 公開開賣日期：10月1日

公開開賣時間：6pm JST

G-DRAGON演唱會2025大阪 | 日本Fans Club抽籤申請

申請時間:2025年9月23日6pm (JST) 至9月26日11:59pm JST

相關連結:請看 抽籤結果:10月1日12pm JST

G-DRAGON演唱會2025大阪 | 座位表

大阪京瓷巨蛋👇👇👇

大阪京瓷巨蛋座位表（fanclub.gdragon.jp）

G-DRAGON演唱會2025大阪 | Klook 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。