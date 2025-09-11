韓國可愛BB掀熱潮　3位爆紅寶寶人氣直逼童星連G-Dragon都被征服

韓國童星｜近年除了偶像、演員，其實有很多「BB明星」都大受歡迎，他們憑著天生可愛的外表與鏡頭感，成功收割大眾的心，更頻頻登上電視節目、接廣告，人氣可說是直逼童星！以下會介紹3位現時人氣爆升的小紅人，讓大家一起感受他們的魅力！



1.人氣小YouTuber尹泰河（윤태하）

尹泰河於2021年出世，是韓國YouTube界現時最有名的「網紅BB」。泰河的父母是YouTuber，開設頻道「태요미네（泰可愛家）」，影片內容主要是記錄家庭生活，所以泰河出生後就成為頻道的主角。現時頻道已有近百萬訂閱，是韓國的人氣親子YouTube頻道！

泰河臉圓圓、笑眼彎彎，外貌非常可愛，加上他口才了得、十分機智，年紀輕輕卻表現得像個小大人一樣，對著鏡頭毫不怯懦，自信滿滿，收穫了不少粉絲！泰河更受邀成為綜藝節目《我孩子的私生活》的固定嘉賓，接了不少代言與通告。自從妹妹出生後，兄妹倆的互動更是非常溫馨。

2.臉讚女神柳惠珠仔仔「유준」

柳惠珠（유혜주）是早期韓國論壇與網絡圈的紅人，她憑藉美貌和自拍成為2000年代的元老網紅，曾參與綜藝節目《臉讚時代5》後爆紅，更被大眾封做「臉讚女神」。她於2019年與另一半結婚，並於2023年誕下兒子「유준」，유준的外貌完全承襲了媽媽的優點，有靈動的大眼，五官立體深邃。

柳惠珠現在主要經營YouTube頻道「리쥬라이크 LIJULIKE」，頻道有近百萬訂閱，時常分享家庭生活，兒子「유준」也經常出鏡。去年，他們一家更在綜藝節目《我的超人爸爸》驚喜登場，유준一出場便大受關注，收割大量粉絲！

3.素人BB유이진

2歲的「유이진」是在韓國歌手Car, the garden的YouTube頻道首次出鏡，拍攝到朋友家裡，照顧小孩的一天。이진在鏡頭前表現非常自然，其間無聲流淚更是融化了觀眾的心，影片一日內破200萬點擊，更在多個社交平台瘋傳，이진因而爆紅。他的外貌也非常可愛，有精緻小臉和水汪汪的大眼睛，被大眾讚是「小車銀優」。

近日이진的父母開設了YouTube頻道「말랑콩떡 유이진」，影片主要是分享이진的日常，當中更有他與不同名人的互動，除了與Car, the garden的互動，更記錄了他參加G-Dragon的生日節目並一同合照。節目中G-Dragon要忍笑，但當他看到可愛的이진後就被融化了，忍不住笑了出來，BB可愛的魅力連G-Dragon都抵擋不住！