盤點G-Dragon捧紅鞋款 Nike「火星鞋」MMY溶解鞋外的意外之選

韓國流行音樂天王G-Dragon（GD，權志龍）不僅擁有迷人的表演魅力，其時尚品味更是受到多人追捧，凡是被GD穿過的單品總是會迅速爆紅，包括各種被貼上「GD著用」標籤的熱門鞋履。這回就要盤點那些被GD捧紅的鞋款們，說不定你自己也早已入手了不少雙！



GD上腳爆紅的鞋款

1. PEACEMINUSONE x Nike聯名款

提到GD同款，那首先就一定得先介紹他主理品牌PEACEMINUSONE與Nike的「雛菊鞋」聯名款式吧！

無論是PEACEMINUSONE x Nike Air Force 1 "Para-Noise" 系列，還是擁有可拆式大片鞋舌的 Nike x PEACEMINUSONE G-Dragon Kwondo 1，皆充分展現GD個人的時尚品味，絕對是GD粉必收藏的鞋履單品。

2.「火星鞋」NikeCraft Mars Yard

由紐約藝術家Tom Sachs與Nike攜手帶來的NikeCraft Mars Yard鞋款系列在許多鞋迷心中擁有至高地位，GD也可以說是它的忠實粉絲之一，多次上腳出席各大活動，其鞋款炒價甚至一度來到數萬美元。

+ 1

儘管2023年一度傳出Tom Sachs因被內部員工指控造成與Nike合作破裂的消息，但雙方很快就在去年正式宣告恢復合作關係，並在今年暑假帶來NikeCraft Mars Yard 3.0全新鞋款，相信屆時很快又會看到GD上腳實著的畫面。

3. Vans Style 36

Vans也是GD特別鍾愛的鞋履品牌，尤其是Vans Style 36系列，作為比Old Skool更元老的款式，Style 36承襲了品牌始終如一的滑板精神，鞋面透過帆布和麂皮拼接而成，維持簡潔俐落的鞋型輪廓，賦予鞋款獨有的特色魅力。

過去GD無論是演唱會、出席活動還是私下的聚會飯局，都可以看到 Vans Style 36的身影，其中紅白配色更是出鏡率最高的款式。

4. Dr. Martens

英國鞋履品牌Dr. Martens可以說也是GD穿搭不可或缺的重要元素，從早年頻繁上腳的Adrian Tassel Loafer流蘇樂福鞋款，到後續與品牌聯名推出的「10孔擦色鋼頭靴」款式，往往都能在潮流圈帶來不少話題。

今年GD在準備《Drenched Show》演唱會彩排期間，還穿著了Dr. Martens Elphie Mary Jane瑪莉珍鞋，將女鞋玩出屬於GD式風格的時尚新高度，同樣再度掀起搶購熱潮。

5. MMY溶解鞋

GD在今年《Übermensch》巡迴演唱會頻繁上腳的帆布鞋吸引許多粉絲目光，其實這雙鞋款大有來頭，是由日本設計師三原康裕創立時尚品牌「MMY」Maison Mihara Yasuhiro的「溶解鞋」。

+ 3

其猶如融蠟般的橡膠鞋底以及獨到的解構設計，加上多樣性的色調搭配，與GD不受框架限制的時尚美學不謀而合，或許未來可以期待雙方合作推出聯名鞋款。

6. 指壓拖鞋

不只是時尚潮流的鞋履款式，就連具備養身功能的「指壓拖鞋」也是GD著用後成功爆紅的最好案例！

這雙拖鞋本來是特別為了改善血液循環及緩解雙腳疲勞，原價大約新台幣400多元（約港幣100多元），沒想到自GD開始多次上腳曝光後，這雙指壓拖鞋瞬間迎來大搶購熱潮，甚至價格上漲至10倍以上，只能說還得是龍哥。

延伸閱讀：

GD生日寵粉無極限！請粉絲喝2632杯免費飲料！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】