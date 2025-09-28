譚耀文入行37年終圓夢首次開個人演唱會　最貴飛$1180包單獨合照

《譚耀文In Full CHARACTER 演唱會》將於年底12月2日在麥花臣場館隆重舉行，票價分別為$1180（含一對一合照）、$980和$680三種。阿譚表示較早前在活動上公佈此喜訊後，得到不少網民在他的社交媒體上留言讚好，令他感到有如打了多支強心針。阿譚現時每天早上必定和製作團隊舉行電話會議，看有那些環節包括歌單須作調整，同時也要爭取時間keep fit練氣，把這個入行37年的首個個唱做到最好，呈獻給支持他的朋友和歌迷。



「譚耀文In Full CHARACTER演唱會」將於年底12月2日在麥花臣場館隆重舉行（IG@tamyiumanpatrick）

新秀出道的譚耀文，去年接受《01娛樂》訪問時，曾表示冇開過演唱會是人生遺憾：「我覺得呢個係一個遺憾嚟嘅，係我人生最大嘅遺憾！我唔想我百年歸老前都唔可以實現呢個咁嘅遺憾，所以我咪覺得……呢件事一定要好靚，唔可以Ruin咗呢件事，求求其其做。」其實這幾年來不時都有人找譚耀文開騷，但他都一一拒絕，他表示：「喺呢幾年，有好多人叫我去澳門做我個個人演唱會，我話我唔會做！我喺香港出道，我喺香港長大，我唔會做澳門或者其他地方住，第一個一定係香港！」今次阿譚可謂夢想成真，他向記者表示：「今早我面向太陽升起的方向，睇到天氣風和日麗，心裡本來有1千字去宣佈這個消息，但又不知從何說起～最後想到這句作為總結：『我的首次個人演唱會正式啟動啦！！！』」

過往阿譚曾在《01娛樂》專訪中表示，冇開過演唱會是自己演藝生涯最大遺憾！（黃浩宏攝）

為了拍攝今次「譚耀文In Full CHARACTER演唱會」海報，阿譚說當天試了數個造型，既有黑西裝，也有大褸，更有一套顏色非常搶眼的服飾，最後他揀選了黑西裝手搭在咪高峰的造型放在海報上。

他續說：「服指很有心幫我做了多個配搭，而今次演唱會主题《In Full CHARACTER》的意思是指一個全面的我，而黑西裝襯白恤衫及黑呔亦都好象徵到演員的一面，而那支懷舊咪則代表我曾經也是由一個歌手開始起步。這個構思正正能表達到今次演唱會的主題，亦是我一直堅持希望能夠以累積多年演員的經驗再與我原本的歌手身份結合，以我一個完整和全面的我，首次站在真正屬於自己的舞台上表演，以報答多年來一直支持我的歌迷和影迷們。終於有關演唱會的其它詳情，我將於10月11日的記招上公佈，敬請大家密切留意。」

阿譚試了數個造型，有黑西裝、大褸，更有一套顏色非常搶眼的服飾，最後他揀選了黑西裝手搭在咪高峰的造型放在海報上。