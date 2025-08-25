聲秀｜蘇永康組獲最高82分　譚耀文為全員晉級落淚　這3學員止步

聲秀｜結合無綫三大經典歌唱比賽《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》及《聲夢傳奇》的歌唱大賽《聲秀》，逢周日晚8點翡翠台播映，節目由陳懿德主持。8月24日晚播出的第五集《聲秀》，焦點落在不約而同選擇以鋼琴演奏助攻的兩個組合：蘇永康（阿公）組的胡子貝Matt＋馮熙燮Ryan，及譚耀文組的蕭凱恩Michelle＋胡港豐Andrew，蘇永康組更唱出了今集最高分數82分。最後，有三位學員遺憾止步，分別是鍾舒漫組的張欣翹Luna、吳浩康組的趙一霖（阿霖），及劉浩龍組的鄧偉謙Theodre。



被封為「最強學員」的Ryan，這次向難度挑戰，「女歌男唱」重新演繹《趁你旅行時搬走》，與泳兒組齊齊獲得今集最高分82分。負責彈琴助攻的Matt、本身坐擁十級鋼琴資格，二人排練時已經勁合拍，Ryan感激謂：「我內心想要嘅嘢，佢一次就Get到。」Matt則大讚Ryan「100分」：「我覺得他是一個很好的隊友，並且是出色的歌者。」

正式表演時，Ryan以充滿故事的聲音演唱，獲評審郭偉亮（Eric Kwok）大讚：「好欣賞佢喺比賽上面做到in the song，係一件好難得嘅事。」，並指Ryan與Matt真的很夾。阿公對此亦感動謂：「其實我呢幾個星期好感動，大家喺競爭當中，但仍然係對彼此有信任，係好難得嘅一件事…我睇見你哋我好開心，好似重拾返自己嘅細個。」

譚耀文組的蕭凱恩Michelle＋胡港豐Andrew《笑忘書》

譚耀文組則派出考獲了英國倫敦聖三一音樂學院的LTCL鋼琴和聲樂文憑、還是香港中文大學音樂系首位視障畢業生的蕭凱恩Michelle，為胡港豐Andrew演唱的《笑忘書》伴奏鋼琴兼和音助攻。由於Michelle天生擁有超級靚聲，獲Eric Kwok聽後大讚：「和音好Solid！」陳奐仁（Hanjin）亦正評：「（Andrew）把聲好好聽，後半節唱得好好。」導師譚哥對組員的表現亦讚不絕口：「100分！我哋喺最低分嘅時間，你哋都能夠保持到咁冷靜嘅演出，對我嚟講已經係做到最好。」

最終阿譚組獲得76分、成功谷底翻身全員晉級，十分著緊學員的譚哥得知結果後激動落下男兒淚：「佢哋真係好努力，我真係好擔心、真係好擔心，尤其是Michelle好勇敢去挑戰自己，挑戰唱一啲自己唔擅長嘅歌，多謝佢好信任我。」場面感人。

鍾舒漫眼濕濕安慰被淘汰組員Luna

今集有三位學員遺憾止步，分別是鍾舒漫組的張欣翹Luna、吳浩康組的趙一霖（阿霖），及劉浩龍組的鄧偉謙Theodre，而淘汰的重任，則落在五位評審手上。淘汰環節氣氛凝重，一霖被淘汰時內疚爆喊，吳浩康亦忍不住流下男兒淚，並以普通話安慰一霖：「你今天的分數是你今天的分數，代表你今天的表現，不代表你的人生。」最後更情真意切地鼓勵一霖：「我只係想你繼續唱歌咋，可以嗎？」導師鍾舒漫亦眼濕濕安慰被淘汰的Luna：「睇到你真係好用心、我好希望將來可以喺台上見到呢個你，因為你係好有potential。」

下集將進行新一輪比賽，記得鎖定下周日晚播出的《聲秀》。