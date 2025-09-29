聲秀｜陸卓謙少男視角演繹　穎喬性感透視上衣　這4學員遺憾止步

無綫歌唱選秀節目《聲秀》逢星期日晚8點，以年輕參賽者及廣東歌作主打。昨晚一集焦點落在兩位「顏值擔當」：吳浩康組的陸卓謙Jeffrey以充滿情感的少男視角演繹情歌《燕尾蝶》VS 穎喬Ziva以性感透視上衣搭配搖滾造型演繹《酷愛》。本集有4位學員遺憾被淘汰，分別為胡港豐Andrew、陸卓謙Jeffrey、徐惠晴Vanessa、及冼奕瑜Jasmine。



陸卓謙Jeffrey以充滿情感的少男視角演繹情歌《燕尾蝶》。（官方提供）

今集搶焦位落在兩位「顏值擔當」的對決，吳浩康組的陸卓謙Jeffrey以充滿情感的少男視角演繹情歌《燕尾蝶》，對決穎喬Ziva以性感透視上衣搭配搖滾造型，Rock爆全場，重新演繹《酷愛》。Ziva先獲得導師Hubert大讚：「好戥佢開心佢上個禮拜仲發燒，我一路都好驚佢嘅聲音狀態，你做得好好，I am so happy for you。」Eric Kwok點名讚Ziva：「你話你啱啱學，我就更加覺得要佩服你，因為呢個比賽嚟㗎嘛，好夠薑。」雷有輝（Patrick Lui）讚：「Ziva改編得好喜出望外，未聽過一隻咁嘅《酷愛》。」

陸卓謙Jeffrey以充滿情感的少男視角演繹情歌《燕尾蝶》（官方提供）

陸卓謙Jeffrey以充滿情感的少男視角演繹情歌《燕尾蝶》（官方提供）

聲秀｜陳奐仁讚Jeffrey「好上鏡」

穎喬Ziva以性感透視上衣搭配搖滾造型，Rock爆全場，重新演繹《酷愛》。（官方提供）

穎喬Ziva以性感透視上衣搭配搖滾造型，Rock爆全場，重新演繹《酷愛》。（官方提供）

至於Ziva的對手Jeffrey就坦言：「首先個旋律好聽，二來歌詞好有意思，佢講真愛難尋。」Jeffrey充滿情感演繹，先獲得導師吳浩康肯定：「終於入mic，唔再收喺入邊。」評審陳奐仁（Hanjin）讚Jeffrey「好上鏡」，而Eric Kwok就表示：「佢把聲揀呢隻歌非常之好，唱到呢隻歌入邊嗰個感覺。」二人表現進步神速，評審們讚導師功不可沒，周錫漢：「揀啱咗個風格，讚下兩位導師，揀比佢哋嘅performance 係very good，殺出一條血路。」Eric Kwok：「演唱演嗰part我諗Deep幫咗佢好多，呢個進步好啱你，你個樣同成件事需要呢一part去立多啲fans。」最終Ziva以4:1成功晉級，Jeffrey則遺憾落入淘汰區。

穎喬Ziva以性感透視上衣搭配搖滾造型，Rock爆全場，重新演繹《酷愛》。（官方提供）

導師Hubert大讚：「好戥佢開心佢上個禮拜仲發燒，我一路都好驚佢嘅聲音狀態，你做得好好，I am so happy for you。」（官方提供）

導師Hubert大讚：「好戥佢開心佢上個禮拜仲發燒，我一路都好驚佢嘅聲音狀態，你做得好好，I am so happy for you。」（官方提供）

今集另一搶焦位，是來自風格完全不同的譚耀文組的布子殷（布子）及鍾舒漫組的冼奕瑜Jasmine。布子這次選唱《神愛世人》，展現了低音準及高音穩的演唱，聽到三位導師Deep、師兄、Hubert都齊齊點頭讚布子唱得好，導師譚耀文更感性鼓勵布子：「我今日見到你呢個程度嘅表現，我覺得你仲可以挑戰落去。」至於評審Eric Kwok大讚布子有進步：「我好Impress布子今日，我係完全入咗隻歌，我覺得呢一個係譚哥嘅功勞，因為上次冇呢樣嘢，隻隻字都入到咪好清楚。」

Jeffrey：「你睇我已經A0都知。」（官方提供）

周錫漢：「揀啱咗個風格，讚下兩位導師，揀比佢哋嘅performance 係very good，殺出一條血路。」（官方提供）

Jasmine則以仙氣紗裙亮相，甜美聲線演繹《夏日傾情》，散發少女氣息。（官方提供）

Jasmine則以仙氣紗裙亮相，甜美聲線演繹《夏日傾情》，散發少女氣息。（官方提供）

Jasmine則以仙氣紗裙亮相，甜美聲線演繹《夏日傾情》，散發少女氣息。（官方提供）

Jasmine則以仙氣紗裙亮相，甜美聲線演繹《夏日傾情》，散發少女氣息，比賽後Jasmine情緒激動落淚，坦言：「聽咗好多聲音，先發現自己喺台上冇咗嗰份enjoy，好對唔住自己。」鍾舒漫：「唔好再俾懷疑嘅聲音影響你，我記得佢畀我睇佢係細個嘅時候參加比賽嘅片，佢（Jasmine）話：『我都好似以前細個咁無懼。』鍾舒漫暖心鼓勵Jasmine：「你要poud of 你自己，我覺得你做得好好。」至於評審方面，曾為《聲夢Junior》擔任節目總監督的Eric Kwok更鼓勵Jasmine：「識咗Jasmine好耐，真係咁鍾意，就要克服呢個Hurdle，就係唱歌唔入mic。」

布子殷（布子）選唱《神愛世人》（官方提供）

布子殷（布子）選唱《神愛世人》（官方提供）

聲秀｜吳浩康暖心鼓勵Jeffrey

本集有4位學員遺憾被淘汰，Jeffrey在離別時衷心感謝導師吳浩康：「多謝Deep Sir，多謝你喺我最需要信心嗰陣，畀咗我好多鼓勵。」（官方提供）

Jasmine則相當內疚：「呢個比賽過程中，好想多謝你第一round選擇咗我，對唔住呀，令你失望。」（官方提供）

Deep亦暖心鼓勵。（官方提供）

本集有4位學員遺憾被淘汰，分別為胡港豐Andrew、陸卓謙Jeffrey、徐惠晴Vanessa、及冼奕瑜Jasmine。Jeffrey在離別時衷心感謝導師吳浩康：「多謝Deep Sir，多謝你喺我最需要信心嗰陣，畀咗我好多鼓勵。」Deep亦暖心鼓勵：「今日所有人都喺我面前講你進步咗好多，我都想話俾所有留意你進步嘅人聽，多謝你哋。呢啲係你搏晒命換返嚟，唔係假㗎。我由依家呢一刻已經開始期待緊，出年嘅你會係點？你係值得期待，我以你為榮。記住，做人唔係做一日，聽日你可以繼續嚟過。」

譚哥亦勉勵Andrew：失敗係下次成功最好嘅動力。（官方提供）

臨別一刻深情擁抱導師譚耀文。（官方提供）

至於Jasmine則相當內疚：「呢個比賽過程中，好想多謝你第一round選擇咗我，對唔住呀，令你失望。」導師鍾舒漫聽到後更眼泛淚光，堅定表示：「你完全冇令我失望，你每一次都做咗你最好，同埋你真係好有能力，I am so proud of you。」Jasmine堅強地說：「我希望可以做好最好嘅自己，應承咗自己會笑住落台，所以我唔會喊。」Andrew亦感恩道別：「可以行到呢一步已經好滿足。」臨別一刻深情擁抱導師譚耀文，譚哥亦勉勵Andrew：「失敗係下次成功最好嘅動力。」Vanessa則分享心聲：「我好鍾意比賽同唱歌，未試過和咁多音同埋同泳兒老師合唱。」導師泳兒更激動爆喊：「你係我哋組最勤力，我希望你以後都可以保持住呢份勤力。」

Vanessa則分享心聲：我好鍾意比賽同唱歌，未試過和咁多音同埋同泳兒老師合唱。（官方提供）