點解電競係電競｜戴祖儀首集派福利露長腿　葉蒨文同GM大晒恩愛

無綫電視為讓觀眾對電競運動有更深認識及投入，9月29日起周一至五晚上10點半，翡翠台播映《英雄召集︰點解電競係電競》，全部共20集的短劇，跟大家分享電競運動小知識。除此之外，戴祖儀第一集即派福利露長腿，葉蒨文同GM熱情拍拖，甜度超標。亮點超多，不容錯過。



12名藝人劉佩玥、戴祖儀、曾展望、葉蒨文、林沚羿、陳若思、林俊其、施焯日、吳文懿、曾文心、黄瀅仴及吳俊峰化身星團大使，組成「電競星團」與主播老星負責主持《英雄召集︰點解電競係電競》。老星憑豐富的電競知識及抵死的評述享負盛名，贏得「電競界林尚義」美譽。

戴祖儀登場即露長腿

9月29日第一集率先登場的戴祖儀大派福利晒長腿，主持人老星在節目中透露電競比賽獎金高達700萬美元，是不少後生仔趨之若騖的荀工。但對電競選手的要求同樣苛刻，黃金年齡只有14至25歲的短短約10年，除講究打機技術及團隊精神外，選手每日要應對訓練、開會、檢討及開直播，普遍工作到凌晨，少點鬥心及耐力都應付不來。

的電競比賽獎金雖高，但是選手通常很辛苦（TVB提供）

葉蒨文GM迷你劇不忘曬恩愛

9月30日，GM跟葉蒨文拍拖後首度以情侶檔亮相螢幕，短劇中不忘展示恩愛，甜蜜度爆燈。今集老星分享電競選手跟知名藝人一樣，擁有大批粉絲支持，當中會有「私生飯」，侵犯偶像的私隱。亦會因為偶像選手表現失準，拉隊到集訓基地抗議、謾罵，絕對是EQ的極限挑戰。

為迎合全球熾熱的電競運動，10月5日起將接連直播多場媲美奧運會的電競賽事。此外，10月5日無綫明珠台及翡翠台分別於晚上8時55分及晚上10時50分直播首場賽事《2025特戰英豪巴黎全球冠軍賽》，節目開始前的《英雄召集︰超級電競大派對》則安排於晚上8點25分在明珠台直播，12位星團大使會跟觀眾分析賽前形勢及直播互動搞熱氣氛，更請來麥玲玲師傅以玄學角度預測賽果，絕對不容錯過。