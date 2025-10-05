性感網紅「着低胸小背心去花蓮鏟泥救災」被轟擺拍 貼素顏照還擊
台灣網紅祈錦鈅日前和好友開夜車前往花蓮光復救災，卻遭部分網友針對穿著，狠酸是刻意擺拍。
更有人要她向韓籍啦啦隊女神李多慧學習：
跟多慧一樣素顏不露奶，我就相信妳是真心的。
讓她再度無奈回擊酸民。
祈錦鈅嘆委屈 素顏救災也不行
對於被指帶妝救災，祈錦鈅在IG限時動態表示當天確實是素顏，更分享近拍的影片，並Tag網友：
我是素顏啊，你要不要跟我道個歉，我覺得很委屈。
點圖放大看看祈錦鈅救災時的衣着及她為反擊網民貼出的「素顏照」：
而該位網友更說「跟多慧一樣素顏不露奶，我就相信妳是真心的，有吸引人去當義工那結果就是好的」，祈錦鈅也回應：
對對對，最好選整套搭配好的衣服，不好意思我沒想那麼多，我只拿了方便排汗又便宜捨得丟掉的。
鬼才阿水發聲力挺 每個人都有愛台灣的方式
其實祈錦鈅前往救災當天，原本是穿著外套協助剷除泥沙，但現場炎熱又悶，加上勞動過程一定會流汗，最後受不了才脫下外套，以細肩帶背心示人，對於穿著也被針對，讓她很傻眼，也喊話那些要她學李多慧的網友：
你們這些多慧的粉絲，可以也對別人友善一點嗎。
她的網紅好友鬼才阿水也發文聲援祈錦鈅，他表示祈錦鈅相當熱心，對於她化身「鏟子超人」救災完全不意外：
每個人都有自己愛這片土地的方式，她選擇最辛苦的一條路，親自到現場清除淤泥。這是台灣最溫暖、最美的風景。
點圖放大看更多祈錦鈅的照片：
