花蓮堰塞湖溢流｜網友貼圖稱阿姨送愛心便當進災區　一原因捱轟

台灣花蓮光復鄉遭遇洪災，當地不少居民都成了受災戶，近日更是有許多善心人士前往當地幫忙清除淤泥。



然而一名網友不久前就發文，稱自己的阿姨準備了好多便當要送進災區，不料後來卻被發現，附圖的便當照，其實是用AI生成的，這樣的行徑也被批蹭熱度。

樺加沙做成花蓮堰塞湖溢流，許多車子泡在水中。（臉書）

花蓮救災。（花蓮政府Facebook）

網友PO出便當照片，但被其他人識破那是AI生成照。（Threads）

一名網友在Threads發文分享，看到新聞說花蓮災民只能吃包子饅頭，自己的阿姨於心不忍，心痛到睡不著覺，雖然阿姨沒有很多錢，但卻還是想辦法找朋友湊到一車便當送進災區，他不禁感嘆：

原來善良不是有錢的專利，平凡人也能做大事。

貼文一出，雖然一開始有不少網友紛紛讚揚阿姨的熱心，但後來多數人卻發現事情有些不對勁，因為原PO分享的便當照片充滿破綻，除了便當擺放太過整齊，也看不太出便當裡的菜色，甚至有些橡筋還被吃進便當盒裡面，大家這才發現，原來這是一張AI生成的假圖。

不少網友見狀，對於他蹭熱度的行為都感到不恥，紛紛留言：

「太假了吧？連這個也要騙」

「都已經在困難了拜託不要來亂好嗎」

「AI產圖真的不要拿出來說」



針對網友的謾罵，原PO一度反擊：

我不是說我阿姨了嗎，AI圖示意怎麼了嗎？

還揚言已經將那些謾罵的留言給截圖下來，甚至曝光自己平常會吃的便當店店名，不過截至目前，他貌似已將自己的帳號悄悄關閉。

