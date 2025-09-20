馬來西亞女網紅台灣行山「驚遇裸男搭訕」求合照　全身只戴這一物

擁有超過12萬訂閱的馬來西亞YouTuber FioNa FiFi菲歐娜日前在台灣桃園復興區東眼山健行時，遇到一名全身赤裸僅佩戴GoPro的男子搭訕要求合照，引發網友熱議。



菲歐娜在影片中分享，地點位於距離登山口約1至2公里處，當時一名全身裸體的男子突然靠近，除了身上配戴GoPro外完全赤裸，還主動提出合照要求。面對突如其來的狀況，菲歐娜保持冷靜婉拒對方，並透過手機前置鏡頭觀察該名男子動向，直到走了半公里後對方才消失蹤影。

擁有超過12萬訂閱的馬來西亞YouTuber FioNa FiFi菲歐娜（IG@fiona.__.fifi）

事件曝光後，多名網友在社群平台留言透露曾有類似遭遇：

「這個人我之前在劍潭山步道遇到過」

「比幽靈還可怕」

「雖然大家好像很想報警抓他的樣子，但這個人我看超過一年了還是好好的」

「這也太瞎了，還好你們沒事」

「請警察在登山口逮捕他」

「寧願遇到熊，都沒這麼可怕」



另有網友指出，該名裸男經常在雙北地區的登山步道出沒，包括土城天上山、樹林大凍山、三峽鳶山等地。還有人提到，在桃園虎頭山、台北劍南山及象山等熱門登山路線也遇過類似情況，即使是人潮眾多的路段仍毫無顧忌。

值得關注的是，有網友透露警方曾多次試圖逮捕該名裸男未果。一名網友在留言中表示，該男子是累犯，但警方至今仍無法採取有效行動，另有網友提到警察曾在象山搜尋該名男子但最終撲空。

菲歐娜常於社交平台分享台灣生活及旅遊點滴（IG@fiona.__.fifi）

