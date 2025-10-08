郭富城《ICONIC》巡演燃爆成都　後現代藝術+金曲連發掀萬人合唱

郭富城（城城）全新《ICONIC》世界巡演，首站成都，一連2晚於五糧液體育館盛大開演，全場座無虛席，氣氛熱烈。城城一開場，以一身翡翠舞衣耀目登場，演繹《Exit》、《我為何讓你走》、《信鴿》，已引發全場歌迷瞬即投入各種歡呼狀態。



郭富城《ICONIC》世界巡演首站成都，經典勁歌熱舞炒熱全場

是夜可謂金曲盡唱，《狂野之城》、《唱這歌》、《para para》、《動起來》等都令歌迷拍和聲不絕，但當中唱到其中一首經典情歌《我是不是該安靜的走開》時，城城特別要求歌迷來個非一般的大合唱，就是一唱一和版本，現場歌迷自是答應，而且不單是依城城意思，相互對唱，最後仍然是全情投入地大大聲的大合唱，城城非常感動，差一點說不話來，完全感受到歌迷的熱情。

郭富城徇眾要求挑戰歌迷對跳鯊魚舞

之後城城徇眾要求，特地加跳Baby Shark鯊魚版的《對你愛不完》，他走出特加的延伸舞台，走近觀眾，並現場挑選了一人和他對跳，凑巧兩個晚上都挑选了2位都是體型稍「壯健」的歌迷，城城就打趣的說：「要減肥一下才可以穿我的Tee恤啊！」不過二人都跳得有板有眼，逗得城城樂不可支，隨後城城再聯同舞群再大合跳一次，帶動全場觀眾也跟著跳，氣氛翻倍高漲起來！

郭富城演唱會特製成長歷程片引歌迷喜愛

城城今次演唱會繼續延續台上作畫的概念，他邊唱邊跳《分享愛》，邊潑顏料作畫，城城更以其創新手法，潑出一朶彷似成都市花「芙蓉花」的畫作，意義非凡。城城表示：「希望一直可以做到：歌畫交滙、字舞相隨，成為我以後一個表演的方向，希望大家支持！」觀眾亦報以雷動的掌聲說支持。

而今次演唱會亦時製了一條城城的成長歷程特效片，配合他演唱《永遠愛不完》時作呼應，開場片段由城城幼稚園學生相開始，一直展示他的成長路，觀眾都哇聲四起，覺得很有心思，非常喜歡。

郭富城演唱會邀得美術大師張叔平打造全新舞衣

今次演唱會很榮幸再邀得美術大師打造舞台服飾及視覺特效。造型包括：「翡翠閃綠舞衣」、「黑白狂野舞衣」、「櫻花水手裝」、「失憶紅白配套」、和壓軸「純白閃tee配閃白褲」，清新可喜。而阿叔設計的背景視覺特效，由一條隧道以致一支綻放的花，都精心配置及規劃，充滿後現代藝術的氛圍，令虛擬與真實舞台交替，精彩非常，彷如一部電影。

郭富城演唱會壓軸浪漫金曲掀萬人大合唱

之後城城於全場燈海的襯托下演唱《愛的呼喚》，並真誠的表示：「感謝歌迷陪伴成長、一直的支持，我會把所有支持化成動力，努力做好每一個舞台。」現場即不斷有巨大的歌迷叫喊：「郭富城，我愛你！」令城城真的感動不已。

演唱會壓軸一章，城城引領全場觀眾萬人大合唱兼大合跳《對你愛不完》，全場觀眾熱烈唱和，把演唱會推上沸點，為郭富城《ICONIC》巡演首站，一連2晚譜上圓滿的句號。