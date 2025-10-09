大S冥誕｜女星收徐媽媽這禮物 感動喊：我以後把她當成自己媽媽
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
范瑋琪（范范）7日晚間在社群發文，感性透露6日是中秋節同時也是好友大S（徐熙媛）的49歲冥誕，收到大S的母親徐媽親手織的抱枕，讓她很感動。
范瑋琪的母親已離世兩年，她透露徐媽送給她親自手織的抱枕，還貼心表示「想媽媽的時候，可以抱著它。就像抱著媽媽一樣」徐媽知道她思念母親，因此特地準備這份禮物，「這麼貼心的給我如此溫暖的禮物，我好幸福。」
接著范瑋琪也分享與徐媽之間的溫馨互動，同樣對於痛失女兒的徐媽說：
珊珊（大S）跟我一樣大，我以後就把徐媽當成自己的媽媽了！
兩人當場相擁安慰彼此。她感性表示：
我想，這就是愛的力量吧！愛您徐媽！媽媽和珊珊（大S）都會永遠活在我心裡。
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】