巨塔之后｜神還原手術現場獲網民激讚　「御用人質」宣萱再遭綁架

《巨塔之后》10月8日播出第八集，六個高難手術畫面引起熱議！劇組不僅實景搭建醫院、動用真實醫療儀器，更邀專業醫護現場指導演員手勢，肝腫瘤切除到腦積水引流全程逼真，網友狂讚：「手術畫面太真！」同時驚喜植入《新聞女王》SNK新聞台畫面，林正峰等主播輪番登場為《新聞女王2》預熱。下集預告「御用人質」宣萱再遭綁架，後續劇情懸念迭起。



由無綫與優酷聯合出品，《新聞女王》系列鍾澍佳總監製、《逆天奇案》系列陳志江監製、梁敏華總編劇的《巨塔之后》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有—領銜主演：宣萱、陳展鵬、陳煒、劉佩玥；特別演出：鍾鎮濤、湯鎮業、馬國明、蕭正楠；主演：吳若希、張頴康、蔣家旻、陳楨怡、黃庭鋒、謝雪心、吳岱融、林景程等。

10月8日播出第八集，講述柯永成（湯鎮業飾）為報復明塱集團，收買技工虛報疑患中東呼吸綜合症、令大量醫生被強制隔離的同時，多個重要手術亦被逼延誤，明塱醫院進入緊急狀態…而不在「感染嫌疑名單」的董一妍（宣萱飾），則在多個重要手術之間疲於奔命、盡力拯救病人…...

該場為時長達15分鐘的手術場口，包含以下六個繁複手術「肝臟腫瘤切除手術（縫合階段）」（肝膽胰外科）、「胰尾切除手術」（肝膽胰外科）、「二尖瓣修補手術」（心胸肺外科）、「子宮切除手術」（婦產科）、「胎兒臍帶繞頸」（婦產科），以及「腦積水引流手術」（神經外科），極盡緊張刺激。

為了突顯所有手術場口的真實感及緊張感，劇組前後合共動用了數百名台前幕後予以配合，每場手術亦有真‧專業醫護人員在場、指正演員進行手術時的手勢及各項流程；加上全實景醫院拍攝，無論手術室或是醫療設備均是貨真價實，難怪網民激讚：

「手術畫面太真了吧，值得一讚」

「見微知著，劇組人員還是相當認真的」

「那個被臍帶繞頸的寶寶是真的嗎」

「名副其實醫療劇」



《新聞女王》SNK news X 《巨塔之后》

除了手術場面夠像真，《巨塔之后》其實還有不少心思位。其中一大亮點，是《新聞女王》中的核心電視台SNK、在劇中「老是常出現」，單在頭8集，便出現了六次SNK news新聞報道相關畫面，更會有不同主播輪流出場，包括林正峰、姚宏遠及郭浩皇等，為「77宇宙」再度打開聯乘之門的同時，亦有網民大讚是《新聞女王2》最佳預熱。「佳導（鍾澍佳總監製）的crossover宇宙」、「很喜歡這些細節點綴」、「SNK成了TVB御用新聞台」、「超前部署《新聞女王2》」。

預告：「御用人質」宣萱即將被綁架 身陷險境？！

10月8日劇集的預告短片，亦預告了萬眾期待的「御用人質」宣萱再度被綁架的精彩畫面，這次宣萱除會被帶出公海、更會遭惡人以槍指嚇，感覺極度緊張。到底宣萱今次被綁架又會掀起哪些新一輪熱話，絕對要留意今晚播出的第九集《巨塔之后》。