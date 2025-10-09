疑似「于朦朧屍檢報告」瘋傳：下體創傷　內臟挫裂　全口牙齒脱落

中國男星於朦朧於上月 11 日墜樓身亡的消息震驚各界，事件引發大量陰謀論與揣測，紛紛猜測他為何會走上這條不歸路。



北京警方於 9 月 21 日發布通報，表示已就此事展開全面調查，並指出法醫檢驗結果明確排除「他殺的可能」，認定其為酒後意外墜樓身亡。

儘管官方結論已經公布，近日網絡上卻又流傳出一張疑似「司法鑑定報告的截圖」，再次引發外界對事件真實性的質疑與熱議。

根據《娛樂星聞》報道，網傳的屍檢報告截圖中顯示，委託單位為「北京市朝陽區將台派出所」，鑑定項目為「死因鑑定」，受理日期為 2025 年 9 月 13 日，鑑定於 9 月 14 日在「北京盛唐司法鑑定所屍檢一廳」進行。檢驗人員確認死者身份為於某，男性，享年 37 歲（點圖放大瀏覽）：

報告中的「屍表檢驗」部分顯示，死者身高 181 厘米，發育正常，膚色淡黃，屍斑呈暗紅分佈於背部及四肢低位，腹部出現屍綠。頭皮有撕裂傷，雙眼角膜混濁，外耳與鼻腔有出血，鼻骨骨折。右下唇及體表有裂傷，除右下第一小臼齒外，其餘牙齒皆缺失。

死因診斷中列出了多處嚴重傷勢，包括胸部外傷、雙側血胸、左側多處骨折、心包積液、肝臟挫裂傷、下體撕裂，以及呼吸心跳驟停等。由於內容細節驚悚、傷勢嚴重，該網傳報告曝光後迅速引發關注。

據《三立新聞網》報道，有法醫分析指出，網傳報告中傷勢的組合並不像是「單純墜樓所致」，更可能涉及「多重外力作用」，例如全口牙齒脱落與唇部裂傷更符合遭拳擊或硬物撞擊的特徵；下體創傷與內臟挫裂也可能意味着死者在生前遭受外力侵害。此外，若傷口呈現不同時期的出血反應，也可能代表其在生前不同階段多次受創。種種細節讓不少網友質疑事件真相，認為「不像單純意外」，並呼籲官方儘快公開完整屍檢報告與實驗室檢驗記錄。

然而，截至目前，官方仍未就該報告的真實性作出任何回應，也未公布進一步的調查進展，這也讓外界的質疑與猜測持續發酵。

