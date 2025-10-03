于朦朧｜疑似錄音檔喊「剖腹」者　聲紋比對傳與這男星99.6％吻合

大陸男星于朦朧驚傳11日墜樓身亡，享年37歲，死因眾說紛紜，儘管警方已經以無刑事嫌疑、飲酒意外作結、但因網路上討論文或是證據影片等都被火速刪除，令外界堅決認為死因不單純。



歌手范世錡與于朦朧同樣是《快樂男聲》的戰友，私下也是朋友，而網路上流傳一段音檔，似乎是于朦朧遭到虐打喊著：

范小花救我！

接著又有一聲喊著「打暈了刨（剖腹）！」的聲音，因此他被指是參與虐殺的共犯之一，雖然喊冤是不實指控，但近日有民眾拿該音檔找韓國的聲紋比對機構，發現該段聲音與范世錡吻合率高達99.57%。

有網友稱特地委託韓國專業團隊進行分析網傳錄音，其中「打暈了刨（剖腹）！」的聲音跟范世錡吻合度達到99.57%。（微博）

有網友稱特地委託韓國專業團隊進行分析網傳錄音，其中「打暈了刨（剖腹）！」的聲音跟范世錡吻合度達到99.57%。（微博）

于朦朧的死因疑雲至今仍在延燒，網路流出的音檔中，疑似是于朦朧的男子臨終前痛苦哀嚎的聲音震撼全網路，據傳于朦朧生前掌握關鍵犯罪證據紅色隨身碟，還被迫簽下不合理合約。

而他為了自保把隨身碟吞下肚，眾人為了搶奪隨身碟對他嚴刑拷打，音檔中有疑似范世錡的聲音在一旁喊：

把東西吐出來，快點啊，打暈了刨。

被網友直指是「剖腹聖手」。

范世錡（微博＠范世錡xxxF）

與于朦朧同為《快樂男聲》選手 曾演《可惜不是你》、《大奉打更人》等劇 點圖放大看更多范世錡照片：

+ 14

對此9月曾有中國專業機構率先進行聲紋比對，結果顯示錄音中的聲音與于朦朧高度一致，接著還有網友特地委託韓國專業團隊再度進行分析，並強調：

一是希望打臉所有說我們是造謠的人，二也是希望自己不傳謠不造謠。

結論同樣指向于朦朧本人，而那段「打暈了刨！」的聲音則跟范世錡吻合度達到99.57%，幾乎可以斷定為同一人。隨後還有網友翻出多張合照，指出范世錡與此案另一名關鍵人物「辛奇」關係密切，讓此事件更添疑雲。

【延伸閱讀】瘋傳歌手音樂節上悼念亡友于朦朧 背景「暗藏密碼」 網民讚勇敢（點圖放大瀏覽）：

+ 4

延伸閱讀：

于朦朧離奇墜樓冤死 館長百分百相信中國大陸怒嗆網友「去開直播啊」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】