傳于朦朧肛門驗出多人精液　女星自揭曾被潛規則　指于或惹到高層

大陸男星于朦朧上月11日驟逝，死因至今未釐清，甚至傳出他可能因拒絕「潛規則」而遭害死的說法，還有傳出他肛門驗出多人精液，生前悽慘的狀態引人心痛。



女星楊繡惠對此感慨直言：

于朦朧太可憐了。

並公開分享自己早年演出歌仔戲時曾在換裝時被導演捏屁股的經歷，當場怒斥對方「你也太過分了吧」。

女星楊繡惠分享對于朦朧事件的感想，並分享自己被潛規則的經歷，引起熱論。（IG@xiuhui793）

楊繡惠憶潛規則經歷

楊繡惠回憶起早年演出歌仔戲的經歷，透露曾在換裝時遭導演伸出鹹豬手捏屁股。她當場怒斥：「你也太過分了吧！」並強硬反擊：

不要以為你是導演我就不敢對你怎樣喔。

楊繡惠指出，娛樂圈長期存在不公平的潛規則，而這次于朦朧的死亡，讓她感觸特別深刻。

針對于朦朧疑點重重的死因，楊繡惠直言：

他可能真的惹到比較高層的人，運氣也不好，交的朋友也沒人敢幫他伸張正義，太可憐了。

她認為台灣雖然也有黑暗面，但「還不至於這麼惡劣」，呼籲社會應該更加關注演藝人員的處境。此言迅速在網路引起熱烈討論，許多網友驚訝之餘，也感到相當憤慨。

年輕時的楊繡惠（楊繡惠Facebook）

