瘋傳歌手音樂節上悼念亡友于朦朧　背景「暗藏密碼」　網民讚勇敢

中國大陸男演員于朦朧日前驚傳墜樓身亡，儘管官方將其定調為意外，但因細節交代不清，仍引發外界對真相的高度質疑。



與他情同兄弟的歌手華晨宇，在佛山音樂節的演出中，疑特別透過舞台設計悼念摯友，這些看似隱晦卻充滿深意的「隱藏密碼」，讓許多網友感動落淚。

華晨宇在佛山音樂節的演出中疑透過舞台設計悼念摯友于朦朧，這些看似隱晦卻充滿深意的「隱藏密碼」讓許多網友感動落淚。（Threads截圖）

華晨宇與于朦朧結識於2013年的選秀節目《快樂男聲》，從此建立起深厚的情誼。得知好友驟逝後，華晨宇在9月21日的佛山音樂節上，演唱歌曲《好想我回來啊》，其舞台背景融合了多個意象，被網友細心解讀為對于朦朧的深情告白。

其中最引人注目的，是畫面中一個白色人形從高處墜落的影像，直接呼應了于朦朧的離世。此外，舞台設計還包含了象徵幕後操縱的黑手、多層樓梯、碎裂的玻璃，以及飄散的花瓣，種種細節都讓外界聯想到于朦朧事件的疑點。

更令人動容的是，華晨宇在設計中巧妙融入了于朦朧生前最愛的粉紅色，並以黑白與彩色的影像交錯，營造出生死兩隔的深沉意境。這些充滿巧思的設計，讓許多粉絲與網友感觸頗深，紛紛留言表達心疼，並稱讚華晨宇：

用自己的方式，勇敢地悼念朋友。

華晨宇與于朦朧結識於2013年的選秀節目《快樂男聲》，從此建立起深厚的情誼。（微博@華晨宇工作室）

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】