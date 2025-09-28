65歲女歌手負債2500萬還了17年　開演唱會「該露都露」獲群星捧場

65歲資深玉女歌手周思潔曾遭到詐騙、遭遇公司被火燒光，加上替人作保，負債約1億（台幣，下同，約2550萬港元），花了17年才還清債務。



她日前在台北TICC舉辦人生首場大型演唱會《不晚》，又唱又跳掀起全場尖叫，她苦笑說曾花了2千萬（約510萬港元）製作專輯《傻傻的花》，結果一推出就碰上了疫情：

這就是人生嘛。

周思潔在台北TICC舉辦人生首場大型演唱會《不晚》（IG@jessiechou_sijie）

周思潔在台北TICC舉辦人生首場大型演唱會《不晚》（IG@jessiechou_sijie）

17歲在日本出道有「東洋娃娃」之稱 點圖放大看《不晚》演唱會及更多周思潔的照片：

周思潔一開場以VCR回顧成名歷程，隨即身穿花色洋裝亮麗登場，送上《一個人單身》、《花色洋裝》，朱延平、陳美鳳、鄭怡、賴佩霞、班鐵翔、葉蔻、小百合、范可欽等藝人好友皆蒞臨朝聖，高齡96歲的媽媽也坐第一排力挺。

她外貌保養得相當好，當眾掛保證：

我百分之百純天然，這也要有勇氣，我媽媽、姊姊都鼓勵我去醫一下，但我不敢，我連耳洞都沒穿。

周思潔說這次演唱會前不慎感冒，咳到橫隔膜都在痛，因此去看了西醫，醫生開給她三餐都要服用的藥物，「但吃藥前一定要吃東西，所以我需要瘦身時，卻要我拚命吃，助理都說我怎麼那麼會吃，但我不吃沒體力，練舞要有體力，所以害我造型師很苦惱」，笑說演唱會上該露的都會露。

周思潔近年成為心靈講師，演唱會上她也分享：

我喜歡在生活裡找到老師、哪怕是一杯水、一隻狗在扭屁股，我都能看到生命中的美好。

