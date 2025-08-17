54歲娛圈氧氣美女回歸公仔箱拍懸疑劇 時隔30年再登綜藝節目
南韓「氧氣美女」李英愛將登上KBS-2TV《不朽的名曲》，製作組亦證實此消息！據韓媒《Dispatch》14日報導，李英愛將於9月1日錄製「李英愛特輯」，與觀眾分享許多幕後故事。而這是她李英愛時隔30年重返KBS綜藝舞台。
此外，李英愛也將透過新劇《恩秀好日子》回歸電視劇領域。該劇由《雲畫的月光》宋賢旭執導，將於9月20日首播，該劇講述平凡主婦姜恩秀（李英愛 飾）意外捲入雙面人美術老師兼毒販李京（金英光 飾）的危險交易風波中，並與追捕毒梟組織「幻影」的麻藥科組長張泰久（朴埇佑 飾）展開激烈交鋒。
電視台官方社群日前公開了李英愛、金英光、朴埇佑三人角色海報，以「黑暗中一縷光」為主題，呈現三人危機四伏又互相牽制的關係。李英愛透過台詞「就這一次，請睜隻眼閉隻眼」展現角色為守護家人不惜踏入禁忌世界的決心；金英光則以「別對我感到好奇」的冷笑凸顯角色神秘雙面性；朴埇佑以強烈眼神與「你要不要一輩子接受我的關注？」釋放獵人般的壓迫感。
韓媒們《Starnews》報導，該劇製作組表示，《恩秀好日子》將以懸疑與人性慾望交織的劇情，加上李英愛、金英光、朴埇佑的精湛演技，勢必掀起收視話題。
