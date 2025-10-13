《家傳之「保」》譚俊彥為狄龍親製西裝　互送經典戲服傳承父子情

《家傳之「保」》一共三集的真人騷，請來譚俊彥、黃翠如、胡定欣親身體驗一次爸爸媽媽昔日從事的行業。10月12日晚播出的第二集，視帝譚俊彥體驗父親狄龍昔日打工點滴、還親手為爸爸打造一件合身又靚仔的西裝，節目最後還有狄龍給兒子的神秘彩蛋。



《家傳之「保」》是譚俊彥、黃翠如、胡定欣三人，以行動感受上一代如何在工作上努力打拼、為家人提供生活保障，並透過走入上一代的職場，啟發他們了解父母最值得保護和傳承的精神，結合歡笑與感動的節目。

譚俊彥為爸爸狄龍親手為父親打造一件西裝，與狄龍在經典電影《英雄本色》中的西裝款式極為相近。（官方圖片）

10月12日晚播出的第二集《家傳之「保」》，主角是視帝譚俊彥（Shaun）和爸爸狄龍，阿Shaun走入了狄龍當年學師的裁縫店，由度身至縫紉一條龍學習做裁縫，狄龍則負責「幕後監督」。秉承著「一套西裝對一個男人嚟講好重要」理念的阿Shaun、參與是次拍攝除了想體驗父親昔日打工點滴、還想親手為父親打造一件合身又靚仔的西裝！

為了令這件事對父親更具意義，阿Shaun所造西裝除了與狄龍在經典電影《英雄本色》中的西裝款式極為相近外、阿Shaun還專誠於父親試身期間、為其披上預先準備好的「豪哥褸」、為父親完美還原這個經典電影造型。狄龍披上「豪哥褸」時、亦忍不住感嘆《英雄本色》確是他演藝生涯的里程碑：「如果我冇拍《英雄本色》，根本好似冇拍過戲咁，好嘅劇本同好嘅資深朋友（演員）係可遇不可求嘅。」

譚俊彥預備了包青天戲服送給狄龍。（官方圖片）

包青天戲服上還有譚俊彥為爸爸縫的「狄龍」名牌。（官方圖片）

除了「豪哥褸」，阿Shaun還額外預備了包青天戲服送給狄龍，紀念自己曾相隔24年承接爸爸出演包青天這個角色之餘，還揭出原來自己當年所穿的包青天戲服，正是爸爸1995年拍攝《包青天》時所穿的同一件：「呢套衫唔係屬於我，永遠都係屬於你，係你嘅回憶嚟，送番畀你」、「嗰時我試裝第一次都係著呢套衫，好重好重。我著上身時，我就明白嗰件衫真係好重，你話我膊頭重、嗰時佢（狄龍）膊頭仲重，做演員要養活自己小朋友，每一分每一毫都係好重咁賺番嚟…我最想喺我爸爸身上傳承到嘅嘢，係做一個演員而養活到我哋嘅家人。」

狄龍也預備了一件別具意義的衣服送給兒子。（官方圖片）

更令人感動的是，狄龍原來也預備了一件別具意義的衣服送給兒子、就是他自己平時甚為喜歡的一件中式外套、上面繡了一條龍！狄龍笑言送這件衣服給阿Shaun是寓意自己「望子成龍」。在三件別具意義的衣服加持下，同樣不擅於表達自己的阿Shaun與狄龍、難得放下防線盡訴心底話，二人最後會心微笑兼對望的一幕，加上狄龍結尾一句：「有時父子就係咁，盡在不言中」，將父子之間微妙的感情展露無遺。

父子二人一起看「狄龍陪伴譚俊彥成長」的AI生成短片，當場灑下男兒淚。（官方圖片）

看著兒子試做自己當年專業、又難得與兒子靠禮物「傳情」，狄龍節目中一再難掩欣慰笑容及眼神；二人最後獲製作組送上專誠為他們度身訂造的「狄龍陪伴譚俊彥成長」的AI生成短片；被勾起一幕又一幕珍貴難忘回憶的Shaun，在鏡頭前流下男兒淚：「我又好我爸爸又好，我哋都係唔識表達自己嘅人，我哋都好少可話不如我哋出嚟影張相，（呢條片令我）即刻諗番起嗰時我係點點點。」