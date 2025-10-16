餘生有涯劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《餘生有涯》陸劇，改編自同名小説。有饒俊作為編劇，李木戈為執導，由張彬彬、毛曉彤、劉丹、石雲鵬、邵峰主演的一套以現實向都市情感劇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係。



獨家！Agoda全球酒店無門檻5%優惠 ✈️任何酒店+金額都得！👉即拎優惠！

立即預訂 Disney+ 年費計劃！盡情煲劇、睇劇！10個月價錢睇足一年

《餘生有涯》電視劇情大綱

葉思北（毛曉彤 飾）因對重男輕女的父母（劉丹 飾 母親）一味忍讓，讓丈夫秦南（張彬彬 飾）怒其不爭，無法再忍耐而提出離婚。偏偏此時，她遭遇了范建成（邵峰 飾）的侵害，陷入絕望。

得知真相的秦南立刻放下怨懟，堅定陪伴在側，鼓勵她用法律維權。歷經波折，在司法介入下，范建成終被判刑。最終，葉思北不僅完成了從懦弱到勇敢的蛻變，還與弟弟（石雲鵬 飾）等家人解開心結，和秦南攜手開啟了新生活 。

《餘生有涯》於10月16日播放（電視劇餘生有涯@Weibo）

《餘生有涯》播出時間｜最新追劇日曆

《餘生有涯》電視劇幾時播？《餘生有涯》於10月16日播放，一共有18集，騰訊視頻全網獨播，會員首日19:30更新3集，次日起會員每日18:00更新2集。SVIP搶先看1集，東方衛視10月16日起每晚19:30播出。

《餘生有涯》演員

張彬彬 飾 秦南

一位性格沉穩堅韌的修車工，面對妻子遭遇困境時堅定守護，展現深情與擔當。

《餘生有涯》演員（電視劇餘生有涯@Weibo）

毛曉彤 飾 葉思北

一個在重男輕女家庭中成長、遭遇職場性侵後從隱忍走向覺醒的女性角色。

《餘生有涯》演員（電視劇餘生有涯@Weibo）

劉丹 飾 黃桂芬

重男輕女、長期壓榨女兒，最終在女兒遭遇變故後幡然醒悟、主動道歉的母親。

《餘生有涯》演員（電視劇餘生有涯@Weibo）

石雲鵬 飾 葉念文

起初受益於家庭偏心、忽視姐姐困境，後期認清錯誤向姐姐道歉的弟弟。