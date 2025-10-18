我不是隨便的人劇情｜最新追劇日曆/播出時間＋角色簡介

《我不是隨便的人》陸劇，改編自同名小說。有二馬先生作為編劇，楊小波為執導，由康寧/張宸逍/劉昊宇領銜主演的一套以現實向都市情感劇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，以及追劇日曆。



《我不是隨便的人》宣傳海報（微博@我不是隨便的人官微）

《我不是隨便的人》電視劇情大綱

故事主角是被全網嘲諷的十八線「花瓶」鄭穎（康寧飾），她的人生哲學是「隨便活活，得過且過」。然而，這一切在她救了患有心臟病的天才投資家沈一帆（張宸逍飾）後徹底改變。沈一帆雖然冷面毒舌、擅長掌控大局，卻對鄭穎的「隨便」態度極為不滿。在沈一帆的生命進入倒數階段時，兩人展開一場有趣的拉鋸戰：鄭穎想「擺爛」他就立刻「拆台」，鄭穎甘當「鹹魚」他就將她「翻面」，這場臨死前的「報恩」悄然演變成一場令人心跳加速的情感賭局。最終，這位「黑料女王」成功逆風翻盤。他們攜手以「不隨便」的人生態度，震驚並顛覆了整個娛樂圈

《我不是隨便的人》播出時間｜最新追劇日曆

《我不是隨便的人》於10月16日12點播放，一共有24集，由愛奇藝播放。

《我不是隨便的人》播出時間及最新追劇日曆（微博@我不是隨便的人官微）

《我不是隨便的人》演員人物

康寧 飾 鄭穎

（微博@我不是隨便的人官微）

張宸逍 飾 沈一帆