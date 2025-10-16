黃智雯相隔12年再登溫哥華演唱會與李思捷首合唱　黃淑儀驚喜現身

黃智雯相隔10年再度與李思捷首度合作，日前在溫哥華列治文河石劇院隆重舉行《今晚睇李思捷加黃智雯一個因慈善演唱會2025》，更難得是二人在音樂領域上首次同台演出，黃智雯為了著表演舞衣節食健身，李思捷嘆同黃智雯合作感覺儼如兩兄妹，其中前輩級人馬黃淑儀亦驚喜成為座上客，令黃智雯受寵若驚，感動不已。



Mandy黃智雯相隔10年再度與李思捷合作，日前在溫哥華列治文河石劇院隆重舉行《今晚睇李思捷加黃智雯一個因慈善演唱會2025》，更難得是二人在音樂領域上首次同台演出。（官方提供圖片）

黃智雯為著舞衣節食健身

演唱會上，黃智雯獻唱多首歌曲，又跳又唱，演繹《隆重登場》及《另眼相看》，黃智雯說：「為咗今次演出，事前都有練歌同排舞，呢兩個月都有健身做運動，保持最佳狀態，因為今次會有勁歌熱舞，件舞衣都有少少性感，為咗件舞衣，我都刻意節食，唔食最愛零食、雪糕，務求有好嘅體態。」

黃智雯夥李思捷「兄妹檔」加國開騷賣力跳唱

除了獨唱，黃智雯首度與李思捷合唱《來夜方長》與《陪著你走》，令觀眾大叫encore，黃智雯表示：「初出道就同思捷合作《老婆大人II》，飾演佢女朋友，當時我係一個新人，新到不得了，而佢又係一位前輩、又鍾意玩，當時同佢合作心情係戰戰兢兢，到第二次合作係《超能老豆》，思捷可以話睇住我成長，不過音樂舞台上我哋今次係第一次合作，佢好專業，好有台風，同思捷合唱好開心。」李思捷則表示同黃智雯合作感覺儼如兩兄妹：「咁多年來，都知Mandy跳舞叻，係個全能藝人，但估唔到我哋兩個把聲黐埋一齊都幾夾，聽落好舒服，好似兩兄妹咁，同聲同氣，幾有默契。」

黃智雯見黃淑儀捧場開心送抱

此外，對於今次演唱會，黃智雯表示有很意義，除了可以為兒童醫院籌款，亦可以重臨舊地、與昔日的「戰友」、前輩見面，特別見到Gigi姐黃淑儀到場，更是受寵若驚，黃智雯謂：「對上一次嚟呢個舞台，係12年前嘅事，重臨呢個地方，亦見番之前合作過嘅工作人員，佢哋見證住我演藝路成長，所以內心有啲激動同感動，特別見到前輩Gigi姐，我同佢合作過好幾次，佢仲飾演過我媽咪，見證不同階段嘅我，所以見到佢，我忍唔住第一時間要同佢擁抱。」