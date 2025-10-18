《PRODUCE 101》女團偶像被爆當前輩藝人小三 成全團停工第4人
日本20歲女偶像SHIZUKU（飯田栞月）因違規暫停所有活動，引發粉絲對其所屬女團ME:I是否還能繼續活動感到憂心，因為這已是 ME:I 出道一年半來第4次宣布成員停工。
ME:I是透過選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》成團的11人女團，去年4月正式出道，同年年底就登上《NHK紅白歌唱大賽》。然而以明亮形象受矚目的ME:I出道才一年半就接連成員因健康因素暫停活動！
根據日媒《スポニチ Sponichi Annex》報導，成員TSUZUMI去年8月因適應障礙而長期休養一年，直到今年8月底才復出。
成員COCORO 3月時因身體不適暫停活動，4個月後則是成員RAN宣布精神疲憊停工，兩人至今仍在休養，尚未回歸。
而今成員SHIZUKU則是因涉入師兄團JO1人氣成員大平祥生劈腿醜聞，違規停工。
對於成員接停工，更爆出第三者醜聞，粉絲即心痛又憂心，留言：
「拜託先照顧好其他成員」
「不要解散啊」
「希望公司能讓ME:I有個能安心活動的環境」
更有粉絲直言「感覺ME:I快撐不下去了」，建議全員先休息到年底，等調整好狀態再繼續活動。
